Leren jassen, stoere boots, heuptassen met riemen. De Matrix look is cool. De modetrends voor voorjaar 2020 staan in het teken van leer en de Matrix look kon niet uitblijven.

Een leren overjas, stoere boots. De afgelopen winter kwam het allemaal terug in de mode, het liefst in soepel zwart leer. Voor voorjaar 2020 zet de trend zich voor. In plaats van zwart leer ga je voor loodgrijs, voor lichtbruin, maar wel voor leer, en voor die stoere Matrix look. Ook qua boots mag je wat uitstapjes maken. In plaats van zwart mag het bruin of groen zijn… De fashionista op onze streetstyle foto’s lijkt helemaal te weten hoe het moet (we fotografeerden de jongeman tijdens de Fashion Week herfst winter 2020 2021 bij Marni en Fendi). Maar jij weet het vast beter:-)

Anyway, houd je van leren jassen, dan is het nù het moment om ze te dragen (of misschien juist niet, als je ADVERSUS – tegendraads – bent). De mooiste exemplaren vind je in vintage shops. Stap maar eens zo’n winkel binnen. Het zou wel eens een eye opener kunnen zijn. Meer zeggen we niet. We willen niemand iets opleggen, gewoon iets signaleren. Als je er iets mee kan is dat prima. Als niet, dan ook goed :-)

N.B. Let ook even op het leren overhemd onder de leren overjas. Leer op leer is één van de nieuwste modetrends van nu!