Jeep Renegade en Compass 4xe ‘First Edition’

De Jeep Renegade en Jeep Compass 4xe zijn de eerste geëlektrificeerde Jeep-modellen en worden ter introductie als exclusieve “First Edition” in de zomer bij de Nederlandse Jeep-dealer verwacht. Net als op iedere andere door een officiële Jeep-dealer in Nederland nieuw verkochte Jeep, geldt ook voor deze modellen standaard 5 jaar kilometervrije fabrieksgarantie inclusief vijf jaar mobiliteitsgarantie. Op het accupakket zit 8 jaar garantie.

De Jeep Renegade 4xe en Jeep Compass 4xe zijn, zonder in te boeten aan hun merkwaarden, de meest efficiënte en milieuvriendelijke Jeeps ooit. Ze tillen de rijervaring en de veiligheid naar een nog hoger niveau dankzij onder meer de steeds beschikbare vierwielaandrijving, zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. Er kan tot 50 kilometer volledig elektrisch gereden worden en in hybridemodus is de gemiddelde CO 2 -uitstoot 50 g/km. Indrukwekkende cijfers als men kijkt naar de 240 pk die de gecombineerde brandstof- en elektromotoren leveren. Eveneens bijzonder is de bodem van de Jeep Renegade die volledig gemaakt is van gerecyclede kunststoffen. De brandstoftank bestaat voor 40% uit gerecycleerde materialen.

Nieuwe rijmodi en e-functies

Ter introductie worden de eerste PHEV-modellen van Jeep geleverd als zeer compleet uitgeruste ‘First Edition’-uitvoering. Deze zijn onder andere voorzien van 19″-velgen, ‘full LED’ op de Renegade / Bi-Xenon op de Compass, lederen bekleding, 8-voudige elektrisch verstelbare voorstoelen (Compass), UConnect NAV-systeem met 8,4″-touchscreen, ondersteuning voor CarPlay en voorbereiding voor Android Auto, 7″ TFT-scherm met rijgegevens zoals het laadniveau van de batterij en actieradius (elektrisch en hybride), dodehoekwaarschuwing, parkeercamera achter, parkeerhulpsysteem, parkeersensoren, keyless entry/go en elektrisch bedienbare buitenspiegels.

Er is keus uit 5 exterieurkleuren: Carbon Black, Alpine White, Granite Crystal, Blue Shade en Sting Grey. De Compass beschikt daarbij over een zwart gelakt dak.

De nieuwe Jeep Renegade en Compass 4xe beschikken over de nieuwe rijmodi Hybrid, Full Electric en E-save en over speciale e-functies als Sport-modus, Eco Coaching en Smart Charging. De auto is middels het One-Pedal-Driving principe te rijden. Daarbij wordt tijdens het remmen, na het loslaten van het gaspedaal, energie omgezet in elektriciteit. De mate waarin het remsysteem regenereert is in 2 standen in te stellen.

De 1.3 turbobenzinemotor met automatische transmissie drijft de voorwielen aan en een elektromotor de achterwielen. De combinatie van een verbrandingsmotor en een elektromotor garandeert prestaties en rijplezier van topniveau: de sprint van 0 tot 100 km/u neemt ongeveer zeven seconden in beslag, terwijl de CO 2 -uitstoot minder dan 50 g/km bedraagt (NEDC2). De topsnelheid wordt begrensd op 130 km/u in de zuiver elektrische modus en klimt tot 200 km/u in de hybridemodus.

Het nieuwe ‘Jeep 4xe’-logo

De batterij kan zowel tijdens het rijden als aan een externe lader worden opgeladen. Om de auto thuis te kunnen opladen worden de Jeep Renegade en Compass 4xe First Edition geleverd met de Hybrid Wallbox. Afhankelijk van het aantal kW is de laadtijd 1,5 uur (7,4 kW) of 3,1 uur (3,6 kW). Tevens wordt een Type-2 (Mennekes) laadkabel meegeleverd, zodat ook onderweg geladen kan worden.

Jeep’s eerste PHEV’s zijn voorzien van het ‘Jeep 4xe’-logo, dat de elektrische modellen van het merk zal onderscheiden. Elektrificering staat centraal in het ‘e-mobility’-concept van Jeep, dat steunt op drie pijlers: efficiëntie, prestaties en verantwoordelijkheid. Efficiëntie verwijst naar een krachtige hybridemotor waarmee de meeste stadsritten volledig elektrisch afgelegd kunnen worden.

De Jeep PHEV-modellen worden in het begin van de zomer bij de Nederlandse Jeep-showrooms verwacht en standaard geleverd met vijf jaar garantie voor de auto en acht jaar garantie op de batterij. De Renegade 4xe First Edition is leverbaar voor 43.990 Euro incl. BTW/BPM. De Compass 4xe First Edition kost 47.990 Euro.