Kappers dicht. Wat kun je zelf doen om je kapsel te fatsoeneren? Onze haartips

Het ziet er niet naar uit dat de kapsalons binnenkort weer opengaan, en ondertussen groeit dat haar maar door. Die snelle haarcoupe volgens de allernieuwste kapseltrends die je had laten knippen, is inmiddels onherkenbaar geworden. Wat kun je doen om je haar zelf thuis enigszins te fatsoeneren? We vroegen het aan Marriët Gakes, top hairstylist en eigenaar van een exclusieve kapsalon aan de Herengracht in Amsterdam.

‘De heren onder ons hebben het, denk ik, het zwaarst te verduren,’ begint Marriët Gakes. We zouden natuurlijk allemaal voor korte tondeuse kapseltjes kunnen gaan. Lang leve het korte kapsel. Met een kort tondeuse kapsel kan er niet zoveel misgaan, maar misschien is het toch wel een beetje jammer om het er allemaal af te halen. Wat kun je anders doen? Wat kan ik de heren aanraden?’

‘Ik zou zeggen. Werk aan de details. Denk vooral aan de bakkebaarden. Dat kunnen van die dossen op je wangen worden, en dat ziet er vaak erg onverzorgd uit. Ook je nekharen kun je bijwerken, al moet je daar wel een beetje voorzichtig mee zijn. Laten we met de bakkebaarden beginnen.’

Bakkebaarden knippen (bij langere haarcoupes)

‘Als je bakkebaarden er netjes uitzien, dan ziet je coupe er vaak al een stuk netter uit. Je kunt je bakkebaarden zelf bijwerken met een schaar en een kammetje. Breng eerst het haar dat onder je oorschelp uitkomt, dus dat al wat langer is, naar achteren. Doe het achter je oor. Aan dat haar ga je niet komen. Je bakkebaard ligt nu vrij. Zet de kam van onder in je bakkebaard. Het haar van je bakkebaard komt nu door te tanden van de kam. Daar knip je netjes even met de schaar het baardhaar gedeelte van weg. Ga niet te hoog, want dat ziet er niet mooi uit.’

Nekhaar bijwerken

‘De grootste fout van de nekharen is dat veel mannen er een V-tje van maken‘, zegt Marriët Gakes. ‘Ze werken een beetje naar binnen toe; ze scheren het haar een beetje naar de nek toe. Dat is fout. Nekhaar moet vooral onder in je nek worden weggehaald, niet teveel aan de zijkanten, want dan wordt je nek te smal, en dat is niet mooi. Mijn advies is dus: vooral de nekhaartjes aan de onderkant weghalen en niet teveel aan de zijkanten.’

Noodoplossingen

‘Als je bakkebaarden en nekhaar netjes bijhoudt, ben je al een heel eind. Wat je NIET als noodoplossing moet doen, is met een kappersschaar aan de gang gaan want dat wordt een drama. Herenkapsels knippen is zo ongeveer het moeilijkste dat er is.’

‘Als je denkt dat het echt niet meer gaat, zou je hooguit met een uitdunschaar, zoals ze dat noemen, je haar iets kunnen uitdunnen. Maar heren, let op! Dit is moeilijker dan je denkt omdat het echt allemaal om de shape, de vorm draait.’

‘Focus dus liever op het bijhouden van je bakkebaarden en nekhaar. En werk met haarstylingsproducten. Met de juiste producten kun je heel veel doen om je haar enigszins in toom te houden.’

ADVERSUS

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, celeb colorist, Global Master Color bij Keune Haircosmetics. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).