De jaren ’70 zijn terug in de mode, maar ook in haartrends voor lente zomer 2020. Wordt dit jouw nieuwe haarcoupe voor het komende seizoen?

De jaren ’70 zijn (alweer!) terug. In de modecollecties maar ook in de kapseltrends. We blijven maar in het verleden graven.

Voor lente zomer 2020 zien we verschillende haarstijlen en invloeden. Klassieke, tijdloze kapsels met korte zijkanten en achterkant en een langere bovenkant. Jaren ’80 hoofden met vooral veel laagjes en het liefst met een mullet (matje). En dan heb je ook nog de jaren ’70. Natuurlijk altijd weer met een eigentijdse interpretatie want al doen we het ‘over’, het is nooit precies hetzelfde.

Op de kapselfoto’s op deze pagina zie je een moderne interpretatie van een seventies look. Deze look strookt met de kapseltrends voor lente zomer 2020 die vooral LANGERE haarcoupes voor de heren laten zien.

Bekijk de foto’s maar eens goed. Misschien haalt dit kapsel je over de streep om je haar lang(er) te laten groeien!

ADVERSUS