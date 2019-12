Kapsel trends en kapselfoto’s. Klassieke kapsels voor 2020

De afgelopen tijd hebben we veel aandacht besteed aan halflange en lange kapsels. Dit soort herenkapsels zijn dé nieuwigheid van nu. Maar klassieke korte kapsels…

De afgelopen tijd hebben we veel aandacht besteed aan halflange en lange kapsels. Daar is een voor de hand liggende reden voor. Halflange en lange herenkapsels zijn dé nieuwigheid van nu. Maar laten we vooral de klassieke korte kapsels niet vergeten.

Een klassiek kort kapsel voor een heleboel voordelen. Allereerst doet het veel voor je voorkomen. Mensen houden nu eenmaal van vertrouwde dingen. Moet je solliciteren naar een representatieve baan of op voor de eerste keer op bezoek bij je aanstaande schoonmoeder dan scoor je met zo’n kapsel meer punten dan met lange wilde manen.

Een ander voordeel is dat je maar weinig aan de haarstyling hoeft te doen. Met langer haar blijft het behelpen met gels en muds om je manen enigszins toonbaar te maken. Je kunt natuurlijk voor een gewild onverzorgde topknot gaan (die overigens uit de mode is) maar dat is niet echt de bedoeling van de halflange en lange mannenkapsels van 2020.

Maar terug naar die klassieke korte herenkapsels. De kenmerken ken je inmiddels: wat langer haar bovenop, kortere zijkanten, een korte achterkant en een perfecte grooming (schone nek, cleane haarlijn, korte bakkebaarden).

Met de juiste producten kun je je haar ook nog eens up-to-date stylen zoals op de kapselfoto’s op deze pagina. Het haar heeft een glanzend en gezonde look en er zit een mooie, gecontroleerde beweging in. Dit idee krijg je door je haar met een lichte mud te bewerken. Je kunt het daarvoor lichtjes verwarmen met de föhn. Verder ga je met je vingers te werk. Dwing de lokken de kant op waar jij ze wil hebben.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

