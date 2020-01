Kapsel trends heren lente zomer 2020. Eighties kapsels. Clubbers en ravers hoofden!

Ga voor een supercoole jaren ’80 rave club hair look. Het geheim van deze kapsels zit ‘m – behalve in je haarsnit – in het gebruik van de juiste haarstylingsproducten.

De jaren ’80 zijn terug, en hoe! In de mode maar ook in de haartrends voor lente zomer 2020 hebben we op het ogenblik te maken met een enorme revival van de eighties. Backstage bij de Britse modeontwerper John Richmond deden de hair stylisten er van alles aan om de modellen een echte jaren ’80 hair look mee te geven. ‘De kapsels zijn geïnspireerd door de ravers en clubbers van de jaren ’80,’ vertelde Fabrizio Palmieri, creative director Toni&Guy Italy.

Het geheim van de herenkapsels backstage bij Richmond zit ‘m in de – wat Palmieri wel noemde – ‘gescheiden textuur‘. Het haar wordt voorbereid (geprept) met verschillende haarproducten waardoor het een textuur krijgt die zich gemakkelijk laat bewerken. Heeft je haar eenmaal de juiste textuur dan ga je de haarlokken scheiden. Dat doe je met je vingers. Om de gescheiden textuur te fixeren, gebruikten de hair stylisten backstage haarclips. Die clips lieten ze in het haar zitten totdat alle haarproducten die ze hadden gebruikt goed waren opgedroogd. Het haar werd dus niet droog geföhnd. Je laat het aan de lucht opdrogen.

Om de juiste textuur te krijgen, gebruik je meerdere haarproducten, zoals een volume foam, een volume mousse en hair creams. Breng deze producten beetje bij beetje op je haar aan totdat de textuur goed aanvoelt. Daarna bewerk je je haar, zoals gezegd, met je vingers. Is je haar te nat of zwaar door de mix aan producten, zet dan de föhn er even op om de producten te laten inwerken. Daarna kun je opnieuw, maar dan nu een kleine hoeveelheid, product aanbrengen, en vervolgens ga je je haar shapen.

