Heren, het is een feit. De kapsels worden langer, steeds langer. Heb je altijd al eens lang haar willen hebben, dan is het daar nu het moment voor. Er is geen excuus dat houdt. Te krullend haar? Geen probleem! Te steil haar? Geen probleem. Voor elke textuur, voor elk type haar is er wel een geschikt lang(er) kapsel te vinden. Maar dan moet je wel eerst je haar laten groeien :-)

Bekijk de kapselfoto’s op deze pagina maar eens. De heren op deze foto’s hebben allemaal heel verschillend haar. Van strakke krullen tot steile manen. De kapsels zijn vaak op één lengte maar je kunt er natuurlijk ook wat meer laagjes in laten knippen. Je mag zelfs voor een matje gaan, want het matje is weer terug.

Maar het ‘veiligst’ en misschien ook het meest modern is toch wel het kapsel op één lengte. Je kunt het natuurlijk op verschillende manieren stylen. Voor de modeshow van Numero 00 (zie de kapselfoto’s) kozen de hair stylisten voor een middenscheiding en een flinke dosis product.

Dat is wel iets waar je rekening mee moet houden: langere haarcoupes vragen dagelijks om aandacht in de zin van haarstyling. Om je lange manen enigszins in toom te houden zul je aan de slag moeten met muds, pasta’s en gels. En er zullen dagen dat je haar gewoon niet wil. Op die dagen zal de verleiding groot zijn om er de schaar in te zetten.

Waarom dan toch lange manen? Omdat het artistiek is, en vrijgevochten, en omdat haren een symbool zijn voor ‘gedachten’. Er zijn zoveel redenen om voor een lange haarcoupe te gaan. Kijk maar wat jij er mee doet!

