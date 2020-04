Haar uit model? Zelf knippen of niet? Tips en tricks van experts

Wat kun je in deze kapperloze periode doen om je haardos enigszins in toom te houden? Tips en ‘tricks’ van de experts.

Met kapseltrends (hoe moet ik mijn haar laten knippen?) voor lente zomer 2020 hoeven we op dit moment niet aan te komen. De kappers zijn dicht. Zelf thuis een mooie coupe knippen, is niet te doen. We zitten in de ‘overlevingsmodus’, om het zo maar even te zeggen. Maar er zijn wel een aantal dingen die je kunt doen om je haardos in bedwang te houden. Hieronder een aantal tips & tricks van de experts:

Haar bijknippen of bijhouden

#1 Beperk je tot het fatsoeneren van je haar. Ga niet zelf proberen om je haar in model te knippen maar focus op de maintenance, het onderhoud ervan, zonder te overdrijven. Het beste is om je te beperken tot het opschonen van je nek en de lijn rond je oren. Gebruik hiervoor bij voorkeur een tondeuse. Vraag of een huisgenoot je wil helpen.

#2 Is er niemand in de buurt, ga dan zelf aan de slag maar niet zonder twee spiegels: plaats een grote spiegel achter je en een kleine voor je zodat je jezelf ook van achteren ziet en je je nek en contouren rond je oren kunt bijwerken.

#3 Heb je superkort haar, dan kun je proberen om het bij te werken met een tondeuse. Let erop dat je de juiste lengte instelt. Begin met de kleinste/kortste stand waarmee je de contouren bijwerkt, en werk met een steeds hogere/langere stand naar boven toe.

#4 Let op! Het is niet gemakkelijk. Wil je op safe gaan, dan is het advies: gewoon niet aan je haarcoupe te komen. Zodra de kappers weer opengaan, laat je je haar weer in model knippen.

#5 En waarom zou je je haar ook niet laten groeien? De modetrends voor zomer 2020 gaan in de richting van jaren ’70 en ’90 haarlengtes. Deze geforceerde kapperspauze is heel geschikt om die tussenfase waarin je haar er ‘even niet uitziet’ door te komen. Niemand zal je daar op dit moment op afrekenen.

Haarstyling tips

Verder kun je een niet meer perfecte haarcoupe onder controle houden met professionele producten en tools.

#1 Gebruik je na het wassen een föhn om krullen of slag te controleren, geef er dan niet al teveel beweging aan en droog je haar niet al te lang met je hoofd naar beneden want anders riskeer je dat het gaat pluizen.

#2 Heb je wat langer of halflang haar dat de neiging heeft om te pluizen, gebruik dan een conditioner, met name als je haarcoupe uit model is. Een conditioner maakt je haar zwaarder waardoor je ongewenste volumes kunt intomen.

#3 Een praktische tip: spoel niet alle conditioner uit. In combinatie met een gel of een wax is het een perfecte basis voor je haarstyling, want juist dat restje conditioner maakt je haar soepel, zacht en controleerbaar.

#4 Heb je steil haar, dan heb je aan een zachte, matte wax of een gel genoeg, maar pas op dat je er niet teveel van gebruikt.

#5 Gebruik bij voorkeur professionele haarproducten. Ze kosten wat meer maar het resultaat is vele malen beter.

