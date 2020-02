De kapseltrends voor lente zomer 2020 laten steeds langere haarsnitten zien. Dat werd ook tijdens de mannenshows van afgelopen januari weer bevestigd. Onder de modellen zagen we bovendien opvallend veel ‘matjes’, maar eerlijk gezegd zien we deze trend nog niet echt in het straatbeeld terug.

Veel heren gaan nog steeds graag voor het zogenaamde ‘klassieke’ kapsel met een lange bovenkant en kortere zijkanten en achterkant. Dat was ook het geval van de influencer die jullie op de kapselfoto’s op deze pagina zien. Deze foto (zie hieronder) maakten we tijdens de mannenshows in Milaan in januari 2020.

Maar als de kapseltrends richting langere haarsnitten gaan, sta je toch wel even raar te kijken als diezelfde influencer zo’n zes weken later, tijdens de Milan Fashion Week Womenswear in februari, opeens met een ‘rattenkop’ op de proppen komt. Heeft hij er helemaal niets van begrepen? Of juist alles?

Natuurlijk is het niet zo dat we helemaal geen gemillimeterd haar meer zien. Ook onder de modellen zijn er nog steeds jongens die nog dagelijks met de tondeuse aan de slag gaan. Dus zo gek is het ook weer niet.

Een buzz cut is nog steeds een optie voor het geval je geen zin hebt in lange lokken.

Er zijn wel een paar dingen die je in gedachten moet houden. Zo’n kort hoofd accentueert je gelaatstrekken. Het vestigt de aandacht op je kaaklijn, je neus en je jukbeenderen (vergelijk de foto’s ‘voor en na’ maar eens). Verder is dit kapsel niet geschikt als je haar kale plekken vertoont. Die worden dan duidelijker zichtbaar. En natuurlijk vergt ook dit kapsel onderhoud.

Aan de andere kant is het een heerlijke wash & go. Als je je grooming netjes bijhoudt, stap je elke morgen verzorgd uit bed.

