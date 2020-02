De haartrends voor lente zomer 2020 laten (steeds) langere herencoupes zien. Maar soms is een klassiek kort kapsel wel zo verfrissend. En trendy! Topmodel Jon Kortajarena’s haarlook is een topper.

De afgelopen seizoenen hebben de haartrends voor de heren interessante ontwikkelingen doorgemaakt. De herenkapsels zijn steeds langer geworden. Voor lente zomer 2020 zien we vooral veel lange haarlengtes in de nek. De mullet is overal. Maar niet iedereen vindt ‘m even mooi. Het is eerlijk gezegd soms ook best een ‘ordinair ding’. Juist daarom is het verfrissend als je (eindelijk) weer eens iemand in de modewereld tegenkomt met een clean, klassiek herenkapsel. Zoals dat van Jon Kortajarena.

Klassiek herenkapsel

De haarsnit van Jon Kortajarena is – wat we zouden willen noemen – zo’n typische ‘mooie jongens’- haarsnit die iedereen goed staat, juist omdat je er knapper van wordt. Het is zo’n kapsel waar zelfs je schoonmoeder blij van wordt. En je werkgever.

Fris en kort, clean, en goed verzorgd. De zijkanten en de achterkant zijn kort. Tussen de bovenlengte en de rest van de haarcoupe is een licht lengteverschil, maar het verloop heel vloeiend. Het haar is opzij gestyled maar is ook aan de voorkant niet al te lang. Een opvallend detail zijn de onverwacht lange bakkebaarden. Die geven dit klassieke kapsel een extra twist mee.

Opvallend is ook de haarkleur. Jon Kortajarena, van Spaanse afkomst, heeft van zichzelf donker haar. De wat lichtere haarkleur bovenop komt uit een tubetje, maar het is wel bijzonder mooi gedaan. Zo kom je als man wel met een haarkleur weg.

Let ook even op de grooming. De lijnen zijn scherp en clean. Hetzelfde geldt voor de korte baard, een waas bijna.

Wellicht is het nog leuk om te weten dat Jon Kortajarena’s moeder hair stylist is. Wellicht heeft zij de hand in z’n look gehad!

Bekijk de kapselfoto’s maar eens goed. Wordt dit jouw allernieuwste haar look?

