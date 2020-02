De kapseltrends voor de man voor voorjaar zomer 2020 laten een terugkeer van de wet look zien. Dit soort looks zijn geschikt voor elk haartype en haarsnit.

Wash & go hair. Dat is de droom van elke man. En steeds vaker raken we ervan verwijderd. De haarcoupes voor de heren worden langer en zijn daardoor steeds meer onderhoudsintensief. Langer haar heeft meer verzorging nodig, en het moet ook beter gestyled worden. Je moet je gaan verdiepen in haarstylingsproducten en –technieken.

Maar dan is er… de wet look! De haartrends voor de man voor lente zomer 2020 laten een terugkeer van ‘natte haartexturen’ zien. Lange leve de wet look! Want opeens ben je veel sneller klaar. Met een lichte gel kom je al een heel eind. Breng het product met je vingers op je haar aan en geef het de gewenste vorm.

Heb je wat korter haar dan kun je het op verschillende manieren stylen. Hoe je je haar doet, zal ook afhangen van je haarsnit. Die moet natuurlijk wel goed scherp zijn. Maar dan is het kinderspel. Je kunt je haar met een scheiding stylen maar je kunt het ook naar voren halen voor een moderne coupe. Je kunt gaan voor een ‘gescheiden structuur’ waarin de haarlokken van elk gescheiden zijn. Hiervoor bewerk je je haar met je vingers.

Je kunt ook gaan voor een ‘compacte structuur’ zoals op de foto hieronder. Hiervoor bewerk je je haar eerst met de fóhn en dan spray je er een glansproduct over. Dit geeft een heel modern effect.

Halflang haar wordt dit seizoen vaak met een middenscheiding gedragen. Ook dit is super eenvoudig. Trek de scheiding en bewerk je haar over de hele lengte met gel. Begin met een kleine hoeveelheid en bouw het langzaam op zodat je er niet teveel product in doet.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

