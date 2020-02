Kapseltrends man voorjaar 2020. Wordt dit jouw nieuwe halflange kapsel?

De kapseltrends voor lente zomer 2020 staan in het teken van halflange kapsels. Dit is hét moment om je haar te laten groeien!

De trend zet door: de herenkapsels worden langer. Maar daarmee ben je er nog niet want er moet natuurlijk wel een goed model in zitten.

De eerste stap naar een langere haarcoupe is óf even helemaal niet meer naar de kapper gaa, óf je haar tijdens je gewoonlijke kappersbezoeken alleen laten fatsoeneren zonder al teveel aan de lengte te komen. Waar je ook voor kiest, er komt een moment dat je de schaar erin wilt zetten, maar juist op dat moment moet je doorzetten, tenminste als je echt zo’n halflang kapsel wilt.

Halflange kapsels zijn geschikt voor elk haartype, zowel krullend als steil

Wel zul je meer aan haarverzorging en haarstyling moeten gaan doen. Maar uiteindelijk krijg je er wel heel wat voor terug.

Een halflang herenkapsel zoals op deze foto’s is trendy en eigentijds. Zelfs de dames zullen er jaloers op zijn. Je kunt het in een zijscheiding dragen zodat de lange kant als een lok over je voorhoofd loopt. Het haar mag in de nek iets langer zijn, maar houd je van een klassiek hoofd als dit laat dan in geen geval een matje knippen.

Neem deze foto’s mee naar je kapper en werk samen naar een wat langere haarcoupe toe.

