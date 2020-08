Kookrecept. Spaghetti met mosselen en saffraan

Je hebt spaghetti en spaghetti. Je kunt spaghetti koken en er in een studentikoze stijl een snelle saus overheen kieperen maar je kunt er ook een haute cuisine gerecht van maken. Zoals de Italianen dat doen. Probeer dit ultrazomerse spaghetti recept maar eens. Spaghetti met mosselen, saffraan en, als finishing touch, wat pistachekruim. Hiermee leg je eer in!

Ingrediënten

1 kilo mosselen

extravergine olijfolie

2 teentjes knoflook

1 bos platte peterselie

spaghetti

zout

1/2 habaneropeper (of Spaanse peper)

1 ansjovisfilet

1 zakje saffraanpoeder (of saffraandraadjes)

zwarte peper

pistachekruim

Bereiding

Spoel de mosselen af onder stromend koud water. Gooi kapotte of open schelpen weg. Verwijder de baard door die in de richting van de smalle punt van de schelp te trekken. Doe de schoongemaakte mosselen in een bak met koud water.

Verhit olijfolie in een koekenpan en fruit er een teentje knoflook en de stelen van de peterselie in. Doe de mosselen erbij, doe het deksel op de pan en verhit ze, onder af en toe doorscheppen, op een halfhoog vuur totdat alle schelpen openstaan.

Haal de mosselen met een schuimspaan uit de pan. Gooi de knoflook en de peterseliestelen weg. Schenk het kookvocht uit de pan in een kom. Doe dit langzaam zodat je eventueel bezinksel niet mee giet. Gooi het laatste restje kookvocht weg en neem de pan af met keukenpapier.

Breng nu ruim water met zout aan de kook. Ondertussen verwijder je de mosselen uit hun schelpen (houd een paar mosselen met schelp apart voor de garnering), hak je de peterselieblaadjes fijn en snijd je de halve habaneropeper in rondjes.

Doe de spaghetti in het kokende water en breng opnieuw olijfolie in de koekenpan aan de kook. Fruit er de knoflook, de habaneropeper en de ansjovis in. Zodra de spaghetti op de helft van de kooktijd is, schep je die in de koekenpan (gooi het kookvocht niet weg). Schenk het kookvocht van de mosselen erbij en kook de pasta onder voortdurend omroeren al dente. Is de spaghetti te droog, voeg dan wat kookvocht van de pasta toe, maar niet teveel want het kookvocht moet verdampt zijn als de pasta al dente is. Is het geheel te nat, draai dan het vuur wat hoger. Schep nu de peterselie en de saffraanpoeder door de pasta. Als laatste voeg je de mosselen toe. Verdeel de pasta over borden, doe er zwarte peper over en garneer de pasta met de schelpen en met pistachekruim.

Voor wat extra kleur kun je wat kleine tomaatjes aan de saus toevoegen. Fruit ze mee met de knoflook, de habaneropeper en de ansjovis.

