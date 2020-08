Kookrecept. Tagliatelle met vongole en pistachepesto

Pasta met zeevruchten is een ultiem zomergerecht. Met een pistachepesto doe je er nog een schepje bovenop. Deze pastaschotel is haute cuisine!

Zin in een zomerse en geraffineerde pastaschotel? Verras je huisgenoten of gasten met tagliatelle met vongole en pistachepesto. Gourmet van de bovenste plank.

Hoofdingrediënt zijn de vongole veraci, schelpdieren uitkomstig uit Italië. Als je die niet kunt krijgen, kun je ook tapijtschelpen, kokkels, lupini (gestreepte venusschelpen) of witte venusschelpen gebruiken. Je pasta zal er niet minder lekker om zijn. Over de pasta deden we een pesto van pistachenoten. Je kunt hiervoor het beste ongezouten en niet geroosterde pistachenoten gebruiken, maar ook hier geldt weer dat je op het thema kunt variëren en ook best geroosterde noten kan gebruiken. De smaak zal dan wat anders zijn (sommige mensen vinden het zelfs lekkerder!).

Belangrijk in dit gerecht is de timing omdat je de pasta op tweederde van de kooktijd overbrengt naar de koekenpan om hem daar af te koken en te ‘mantecare’ (versmelten met de andere ingrediënten). Doe de pasta in de pan met kokend water op het moment dat je alle andere voorbereidingen al hebt gedaan (pistachepesto klaargemaakt, vongole gestoomd, kookvocht apart gezet) en je je volledig aan het maken van de ‘saus’ kunt wijden.

Ingrediënten

Voor de pistachepesto

100 gram gepelde, ongezouten (en niet geroosterde) pistachenoten

6 tot 10 grote basilicumblaadjes

de schil van 1/2 citroen

knoflook

extravergine olijfolie

water

zout

zwarte peper

Overige ingrediënten

tagliatelle (of een andere pastasoort)

1 kilo vongole veraci (of venusschelpen)

extra vergine olijfolie

knoflook

verse peterselie

Spaanse peper (optional)

zout

zwarte peper

Bereiding

Doe de pistachenoten, de basilicumblaadjes, de citroenrasp, een half teentje knoflook, een scheut olijfolie, een scheut water, en zout en peper in een kom en vermaal alles met een staafmixer tot een fijn en ietwat smeuïg geheel.

Breng ruim water met zout aan de kook voor de pasta.

Controleer de vongole. Verwijder kapotte en geopende schelpen. Tik nu schelp voor schelp op een bord. Komt er zand uit, gooi de schelp dan weg. Spoel de vongole af onder stromend koud water. Verhit olijfolie in een koekenpan. Fruit er knoflook en peterselie (zowel de blaadjes als de stelen) in. Doe de vongole erbij, schenk er een beetje water bij, doe het deksel op de pan en stoom de vongole op een middelhoog vuur gaar.

De vongole zijn klaar als alle schelpen open zijn. Haal ze van het vuur zodra ze allemaal open zijn. Als je ze te lang laat stomen, drogen ze uit. Schep de vongole met een schuimspaan uit de pan en houd ze apart (als je wilt, kun je ze uit de schelp verwijderen). Verwijder ook de knoflook en peterselie uit de pan. Schenk dan voorzichtig het kookvocht uit de pan van de vongole in een kommetje. Doe dit langzaam zodat je het zand dat eventueel op de bodem van de pan bezonken is niet mee schenkt. Gooi het restje kookvocht met bezinksel weg en neem de koekenpan af met keukenpapier.

Doe de pasta in het kokende water.

Maak nu de ‘saus’. Schenk verse olijfolie in de koekenpan waarin je de vongole hebt gestoomd en fruit er verse knoflook, verse peterselie en gesnipperde Spaanse peper in. Schep de pasta er met een schuimspaan bij als deze op ongeveer tweederde van de kooktijd is. Doe de vongole, het kookvocht van de vongole en de pistachepesto erbij. Schep alles goed door elkaar, beweeg de koekenpan energiek op en neer om de pasta en de andere ingrediënten op te gooien als een chef-kok (wie durft?) en kook de spaghetti in de koekenpan al dente. Schep er zo nodig kookvocht van de pasta bij. Je gerecht is klaar zodra de pasta al dente is. Strooi er gesnipperde peterselie en zwarte peper over. Garneer met een basilicumblaadje. Buon appetito!

