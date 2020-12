Maak zelf je eigen pasta met eieren voor een volle smaak en serveer deze met een botersausje met verse truffel voor een feestelijke touch. Het klinkt misschien bewerkelijk maar het valt reuze mee. De pasta (wij maakten pappardelle) is vrij eenvoudig te maken en de saus neemt bij elkaar niet meer dan 10 minuten in beslag.

De kosten kun je binnen de perken houden door bijvoorbeeld voor een herfst truffel te kiezen. Met een herfst truffel van klein formaat (10 tot 20 gram) geef je je pastaschotel toch al een bijzondere twist mee. Nog lekkerder en intenser is de smaak van de zwarte truffel (die ook meteen een stuk duurder is). Je mag er wel tot 100 gram van in je pastaschotel verwerken! Maar nogmaals, ook met één of een paar kleine (herfst) truffel(s) is je pasta al heerlijk en krijg je die luxe uitstraling die zo feestelijk aandoet.

Ingrediënten voor de VERSE PASTA (voor 4 personen)

Gewoonlijk houden de Italianen 60 tot 80 gram verse pasta per persoon aan. Is je pastagerecht een hoofdgerecht of ben je een grote eter, dan mag het wel wat meer zijn. Reken zelf uit hoeveel pasta je nodig hebt en pas dan de hoofdregel toe: 1 ei (gemiddeld 50 gram) per 100 gram bloem. Dus wil je 300 gram verse pasta maken, dan ga je uit van 2 eieren en 200 gram bloem.

200 gram bloem (en wat extra bloem om corrigeren en voor je werkblad)

2 eieren

snufje zout

Bereiding van de verse pasta

Breek de eieren in de bloem, doe er een snufje zout bij en kneed alles goed door elkaar. Is het deeg te nat, voeg dan nog wat bloem toe. Is je deeg te droog, voeg dan een heel klein beetje water toe (zo min mogelijk!). Wikkel het deeg in vershoudfolie en laat het 30 minuten in de ijskast rusten.

Bestuif je werkoppervlak met bloem, verdeel het deeg in stukken en rol die uit tot zo dun mogelijke deegbanen (ongeveer 1 mm hoog). Gebruik je een pastamachine, ga dan tot het allerlaatste tandje (haal de pasta keer op keer door de machine, op een steeds lagere stand). Rol de pastabanen losjes op en snijd er met een scherp mes rolletjes van ongeveer 2 cm breed van. Wikkel de rolletjes direct af zodat de pasta niet aan elkaar kleeft en leg de pasta op een dienblad met bloem te drogen.

Ingrediënten voor de TRUFFELSAUS

1 of meerdere zwarte truffels of herfst truffels (voor een optimale smaak gebruik je 80 tot 100 gram zwarte truffels)

75 gram pecorino kaas

50 gram boter

circa 300 gram verse pappardelle of een andere pastasoort met ei

vers gemalen zwarte peper

zout

Bereiding van de pastaschotel

Was de truffel onder stromend water en borstel hem schoon. Droog de truffel zorgvuldig af met een schone doek en schaaf ‘m in flinterdunne plakjes.

Schaaf een klein deel van de pecorinokaas. Met dat schaafsel ga je straks de pasta garneren. De rest van de pecorino rasp je met een fijne rasp.

Breng ruim water met zout aan de kook voor de pappardelle (houd er rekening mee dat de pecorinokaas in de crèmesaus erg zout is).

Rooster een eetlepel peper in een grote koekenpan en voeg de boter toe. Smelt de boter op een laag vuur totdat ongeveer de helft vloeibaar is. Verwijder de nog niet gesmolten boter uit de pan en houd deze apart.

Doe nu de pappardelle in het kokende water en verwarm ondertussen de boter met peper in de pan totdat deze bruin kleurt. Voeg dan de helft van geschaafde truffel toe. Schep een soeplepel van het kookvocht van de pasta bij de truffelboter in de pan en roer alles goed door elkaar. Voeg nog een of meerdere soeplepels kookvocht erbij en schud de pan totdat zich een crèmeachtige saus vormt.

Doe het vuur uit en voeg de boter die je apart gehouden hebt toe. Zodra die gesmolten is, voeg je ook de fijn geraspte pecorino kaas toe. Roer of schud alles door elkaar, doe de andere helft van de truffelschaafsel erbij (maar houd wat schaafsel apart voor de garnering) en schep de pasta die inmiddels al dente zal zijn met een schuimspaan bij de crèmesaus. Schep alles goed door elkaar.

Verdeel de pasta over de borden en garneer de porties met flinterdunne plakjes truffel en pecorinoschaafsel. En dan nu… onmiddellijk serveren met een goed glas wijn erbij!

Buon appetito!

