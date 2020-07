Kookrecept. Rustieke omelet met peterselie

Geef je omelet een extra twist met een beetje bloem, melk en verse peterselie. Serveer de omelet warm of koud, als maaltijd met groenten erbij, of in stukken gesneden bij de brunch, lunch of aperitief. Lekker en gemakkelijk!

Ingrediënten

5 eieren

100 gram bloem

150 ml melk

1 kleine ui

verse peterselie

extravergine olijfolie

zout

zwarte peper

Bereiding

Breek de eieren in een kom, doe de bloem en melk erbij en mix de ingrediënten door elkaar tot een glad beslag. Voeg de fijngehakte ui en peterselie toe, en breng op smaak met zout en peper.

Verhit olijfolie in een keukenpan en schenk het beslag erbij. Bak de eieren op een middelhoog tot hoog vuur gedurende ongeveer 5 minuten aan een kant gaar. Als de omelet dreigt aan te bakken, draai je het vuur lager. Draai de omelet nu met twee spatels om en bak ook de andere kant. De omelet is klaar als ook de binnenkant gaar is.

Serveer de omelet direct. Je kunt ‘m ook koud eten, met huisgemaakt brood of focaccia. Schenk er voor het serveren nog een klein scheutje verse olijfolie over.

