Mannen (niet-motorrijders) en leer is soms een nog ietwat moeilijke combinatie. De doorsnee man grijpt eerder naar een spijkerbroek of spijkerjack dan naar een leren broek of overjas. Maar wellicht gaat daar het komende seizoen verandering in brengen.

Nooit als tevoren zagen we zoveel leer op de catwalks, zowel voor de dames als voor de heren. Leren jacks, leren broeken, leren jassen, zelfs leren overhemden. Zo ongeveer elk kledingstuk is door de modeontwerpers voor lente zomer 2020 ook in leer uitgevoerd. Zien we voor de dames veel leer in kleur, voor de heren zien we vooral zwart leer.

We hebben het over soepel, boterzacht, glad leer dat in stoere creaties de catwalks werd opgestuurd. Zo zagen we bij Dsquared2 een zwartleren bikerjacket over een donker pak. Bij Versace zagen we een leren jas met een riem hoog in de taille over een bermuda. Het zijn opvallende combinaties die niet iedere man – terecht – direct aanspreken.

Maar de items op zich zijn interessant, en het proberen waard. Kijk maar eens bij de leren overhemden. Ze zijn te gek op een spijkerbroek. Of ook op een meer geklede broek. Ook een leren jack laat zich gemakkelijk combineren. Leren broeken zijn cool maar je moet je er wel lekker in voelen. Experimenteer maar eens met deze items. Tegen bescheiden prijsjes kun je tegenwoordig al trendy kunstleren items op de kop tikken.

ADVERSUS