Lente fashion looks. Milan street style mannenmode. Vroege voorjaarslooks

De mannenshows in Milaan in januari vormen altijd een spannende uitdaging voor de fashionista’s. De herencollecties voor het komende seizoen – in dit geval lente en zomer 2020 – zijn al bekend, maar de nieuwste modetrends hebben we nog niet helemaal in de vingers. De meeste heren maken er daarom een interessante mix van actuele en toekomstige trends van. Met alvast een voorzichtige voorjaarstouch omdat in Milaan in januari de lente toch al een heel klein beetje in de lucht hangt.

Laten we weer eens een aantal streetstyle mode foto’s onder de loep nemen. Je kunt er inspiratie voor voorjaar 2020 van opdoen.

Allereerst valt ons de combinatie zwart met donkerblauw op. Dit is een interessante en trendy combinatie die voorheen als ‘not done’ werd beschouwd, maar nu heel fashionable is. Iets om eens mee te experimenteren! Zoals je ziet, kan het ook erg leuk zijn om er ook nog eens een felle blauwkleur bij te halen. Blauw is dé kleur voor 2020, weet je nog?

Let ook op de verschillende texturen. Gladde stofjes kun je mooi combineren met materialen met beweeglijke structuren. Vooral als je je van top tot teen in donkere kleuren kleedt, is dit een welkome styling truc om diepte in je outfit te brengen.

Heel vermakelijk zijn volgens ons de mocassins met blote enkels in combinatie met de leren handschoenen! Fashionista’s houden er nu eenmaal van om een beetje te shockeren. En dat mag jij natuurlijk ook doen!

Een andere, bekende styling truc voor een fashionable outfit is: elegant met casual mixen. Het grijze maatpak met doublebreasted blazer is daar een voorbeeld van. Draag het met een overhemd, das en veterschoenen en je hebt een elegante look; draag het, zoals op onze streetstyle foto, met een T-shirt en gympen en je hebt een coole en trendy look.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en doe mode ideeën voor jouw voorjaarslook 2020 op.

ADVERSUS