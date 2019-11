Helaas is de liefde niet altijd alleen maar rozengeur en maneschijn. Integendeel. De liefde brengt heel wat problemen met zich mee. Dat geldt temeer voor ‘liefde op afstand’. Hoe houd je een relatie op afstand levendig? Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat de passie niet verdwijnt? Hoe kun je die problemen vermijden die een ‘long-distance-relationship’ maar al te vaak de das om doen?

Het kan zomaar gebeuren dat je tijdens een zakenreisje naar het buitenland, een zomervakantie in een exotisch oord of een uitstapje van een paar dagen verliefd wordt (het zijn juist die situaties waarin Cupido zijn pijlen scherpt) en niet altijd woont onze nieuwe geliefde om de hoek. Maar het kan ook gebeuren dat je een relatie hebt met iemand die zich op een zeker moment genoodzaakt ziet om zijn of haar koffers te pakken. Voor werk, om ergens anders te gaan studeren, omdat de familie verhuist.

En niet altijd zal het gemakkelijk zijn om de afstand – letterlijk en figuurlijk – te overbruggen. Standaardzinnen als ‘Wacht op me, ik kom achter je aan’ blijven in de praktijk vaak niet meer dan een wens. En vaak genoeg zorgt de afstand er uiteindelijk voor dat de relatie tot een einde komt. Want afstand is, zeiden onze grootmoeders, als de wind die kleine vuren dooft en grote vuren aanwakkert.

Een liefde op afstand betekent verdriet, hartzeer, jaloezie en misverstanden, soms zelfs ontrouw. Want als zich een andere gelegenheid presenteert (ditmaal in levende lijve en dichtbij huis) dan hebben we niet altijd de moed er ‘nee’ tegen te zeggen…

Maar daar willen we het hier niet over hebben. Wat we wel willen doen, is alle geliefden-op-afstand een hart onder de riem steken. We willen een positieve boodschap afgeven. Een liefde op afstand kan overleven! Echt! Om je te helpen, hebben we een paar handige adviezen voor je. Om de tijd die jullie nog gescheiden van elkaar moeten doorbrengen, zo goed mogelijk (lees: met zo min mogelijk kleerscheuren) door te brengen.

1. Maak handig gebruik van de moderne technologie

Nooit eerder bood de technologie geliefden op afstand zoveel mogelijkheden. We hebben het hier niet over een simpele e-mail of over chatten, maar over de moderne videoconferentie-programma’s en telefoneren via Internet. Bijvoorbeeld Skype, om maar eens één van de bekendste programma’s te noemen. Maar er bestaan nog veel meer van dit soort producten. Rust je uit met een webcam en met een snelle internetverbinding en jullie kunnen met elkaar praten wanneer en hoeveel jullie zelf maar willen. En daarbij kunnen jullie elkaar ook nog eens diep in de ogen kijken, alsof je samen in de kamer op de bank zit. Bijna dan…

2. Ga niet naar bed zonder een misverstand aan de telefoon recht te zetten

Afstand is iets verschrikkelijks. Je krijgt ruzie om dingen waar je gewoonlijk om lacht. En de gevolgen kunnen wel eens heel onplezierig zijn. Probeer daarom een misverstand, of elk ander onbegrip, met elkaar uit te praten voordat je je bed opzoekt.

3. Wees altijd helder en duidelijk

Vertel hem of haar duidelijk wat je doet en waar je mee bezig bent. Geef in geen geval een mysterieuze draai aan je verhalen door de telefoon of via internet. Een partner op afstand is extreem gevoelig en misschien ook wel jaloers. Wakker deze gevoelens niet aan met dubbelzinnige uitspraken of halve verhalen.

4. Onderhoud de sociale contacten in je eigen wereldje

Dat je partner ver weg woont, wil nog niet zeggen dat je jezelf in huis moet opsluiten en uren naast de telefoon moet doorbrengen. Een gezond sociaal leven haalt de scherpe kantjes van het gemis van je partner weg.

5. Plan je reisjes goed

Probeer je reisjes naar je ‘verre partner’ goed te plannen en verdeel ze zo gelijk mogelijk over de periode dat jullie van elkaar geschieden zullen zijn. Wissel, zo mogelijk, de bezoekjes af: de ene keer komt hij of zij naar jou, de andere keer ga jij. Let verder ook op de financiën (van de liefde alleen kun je niet leven). Laat je niet meesleuren door het enthousiasme dat iedereen vooral in het begin van een nieuwe relatie meemaakt, tenminste als je niet wilt dat je enige herinnering aan deze periode een ‘debet’-bankrekening is. Denk na en volg niet blindelings je hart.

