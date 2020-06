Wat als hij jaloers is op jouw succes?

Jullie vormen een modern paar. Hij werkt, jij werkt. Hij is een carrièreman, jij een carrièrevrouw. Het gaat jullie allebei voor de wind en jullie boeken beiden succes op je werk. Maar wat als je bemerkt dat hij jouw successen niet enthousiast ontvangt? Als hij lauwtjes reageert op je salarisopslag of het compliment dat je van je baas in ontvangst hebt mogen nemen? Wat als je merkt dat hij het gevoel heeft dat jij zijn ‘concurrent’ bent? Als hij begint te wedijveren met jou, zijn vriendin?

Vervelend. Heel vervelend. Het zet een domper op jouw vreugde over je behaalde successen en ook op jullie relatie. Maar gelukkig valt er wel iets aan te doen.

Begrijp waarom hij zo reageert

Breng begrip op voor zijn situatie. Bedenk dat nog niet zo heel lang geleden de man het terrein nog geheel voor zichzelf had. Hij aan het werk, zij thuis met de kinderen. Het is niet gemakkelijk voor hem om te accepteren dat zijn terrein nu ook betreden wordt door het vrouwelijk schoon (en dat ze het ook nog eens heel goed doet). Onbewust kan het hem onzeker maken.

Speel het spel niet mee

Laat je niet meeslepen in zijn concurrentiestrijd, ook al zal de neiging soms groot zijn. Want wie voelt niet de behoefte om, als hij loopt te pochen over een net behaalde succes, hierop te antwoorden met eigen successen die minstens even zo groot of misschien nog wel groter zijn? Doe het niet. Negeer zijn opmerkingen, weeg overtuigd van je eigen successen, maar betaal hem niet met gelijke munt terug. Het zal nergens toe leiden.

Betrek hem bij je succes

Verander van positie en strategie. Waak ervoor dat jullie als concurrenten tegenover elkaar komen staan. Zorg er eerder voor dat jullie naast elkaar staan. Dat jullie elkaar helpen en steunen in je werk. Betrek hem daarom zoveel mogelijk bij jouw successen. Geef hem het gevoel dat hij er ook een steentje toe bijdraagt. Dat hij door van jou te houden zorgt voor een stevige basis die bijdraagt aan jouw succes.

Complimenteer hem met zijn successen

Versterk zijn gevoel van eigenwaarde door hem te complimenteren met zijn successen. Toon belangstelling, luister naar hem. Deel je werkervaringen met elkaar. Misschien kunnen jullie zelfs nog wat van elkaar leren!

Wat als hij je afremt?

Komt het zover dat hij je met zijn negatieve opstelling afremt of je beperkt in de bewegingsvrijheid die je nodig hebt voor je werk? Dan is het tijd om te reageren. Probeer het probleem met hem te bespreken, probeer erachter te komen wat hem nu precies dwars zit (het feit dat je meer verdient? Het feit dat je vaak weg bent? Het feit dat hij als man beter zou moeten scoren dan jij als vrouw?). Laat je niet afremmen en houd voor ogen dat jullie allebei – dus ook jij – recht hebben op een carrière.

