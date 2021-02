Je bent wat je eet. Gezond eten is bepalend voor onze gezondheid. Maar eten kan méér voor je doen. Zo zijn er voedingsmiddelen die bij uitstek geschikt zijn voor pikante ontmoetingen en de juiste mood creëren voor passionele nachten. Steek de kaarsjes maar aan en bereid je partner en jezelf een romantisch dineetje met deze ingrediënten:

Chocolade. Als het om afrodisiaca gaat, is chocola een koploper. Dit donkere goedje stimuleert de bloedsomloop en bevat cafeïne en serotonine. Door chocolade te eten wordt er bovendien endorfine in je hersens aangemaakt. Verder zit er in chocolade fenylethylamine, een stofje dat je ook bij verliefdheid aanmaakt. Al met al is chocola goed voor extra energie en een gelukzalig gevoel.

Honing. Ook honing is een perfecte bondgenoot van Eros. Honing is rijk aan vitamine B en mineralen. De natuurlijke suikers zouden bovendien de aanmaak van zaadvocht stimuleren. Verder bevat deze gouden nectar boor, een stofje dat het oestrogeenniveau zou verhogen en het testosterongehalte zou boosten.

Aardbeien. Aardbeien met chocola is het summum als het op liefdesvoedsel aankomt. Chocola zorgt voor een gelukzalig gevoel; aardbeien verhogen met hun rode, blozende kleur en hun romantische hartvorm de liefdesvreugde. Luchtig, licht en gezond. Een must voor een liefdesdineetje.

Banaan. De banaan is de grote ondeugd van het stel. Je hoeft alleen maar de vorm ervan te bekijken. Maar het is niet enkel schone schijn. Deze vrucht is rijk aan vitamine B en mineralen die je energie geven. Verder bevatten bananen ook een enzym dat je liefdesdrive een boost geeft.

Pepertjes. Het pepertje – of-ie nu Spaans of Chileens is – mag in een liefdesdineetje natuurlijk niet ontbreken. Al was het maar omdat het pikant is! En dit is nog maar het begin van de lofzang over pepertjes. Ze beschermen je hart, versterken je afweer en stimuleren de bloedsomloop tot in alle uitersten van je lichaam. Met dat laatste hebben we alles gezegd :-)

Andere voedingstips voor een geslaagd liefdesdineetje zijn: oesters, kreeft, champagne, eieren, granaatappels, amandelen, truffels. Het zal je opvallend dat er een paar luxe voedingsmiddelen tussen zitten waar je flink voor in de buidel moet tasten. Andere voedingsmiddelen vallen op door hun vorm of consistentie. Er wordt dan ook wel een (groot) vraagteken gezet bij de stimulerende werking van voedingsmiddelen op ons lichamelijk functioneren. Steeds vaker valt in dit verband de term placebo-effect. Het zou allemaal tussen de oren zitten.

Maar wat dan nog? Als het helpt om een romantische sfeertje te scheppen en het bovendien ook allemaal nog eens heel erg lekker is, waarom zou je dan sceptisch gaan doen? Geniet ervan!

ADVERSUS