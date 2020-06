Wat trekt de aandacht van de vrouwen?

Dat is nogal simpel: alles wat hun oeroude, vrouwelijke instinct ook maar even prikkelt… Oké, we zijn het met je eens. We zijn geciviliseerde mensen, modern, geëvolueerd met een zekere cultuur… En toch. Je hoeft maar even de moeilijke wereld van de interpersonele relaties te verkennen – vooral die tussen exponenten van de tegenovergestelde sekses – en de muziek luidt heel anders.

Opeens komen er oeroude elementen in het spel. Elementen die alles te maken hebben met overleving en de overlevingskansen van de kroost, met fysieke kracht, met instincten die wij, mannen uit de 21ste eeuw, niet meer in overweging zouden willen nemen. En toch kun je er niet omheen. Kijk maar eens om je heen.

Waarom trekken sommige mannen de aandacht van vrouwen en anderen niet? Waarom voelen vrouwen zich aangetrokken tot bepaalde statussymbolen? Het antwoord is: omdat ze iets uitstralen dat op een onbewust niveau die instincten wakker maakt die in de loop der tijden verloren zijn gegaan (verloren lijken te zijn gegaan).

Wat we precies bedoelen? Hieronder vind je een aantal voorbeelden, maar de lijst is in werkelijkheid nog veel langer.

Een atletisch lijf

Een atletisch of gespierd lijf staat voor fysieke kracht, de capaciteit om eigen vrouw en kroost te kunnen verdedigen. Brede schouders zijn en blijven bijvoorbeeld aantrekkelijk voor het merendeel van de vrouwen, al dienen ze er vandaag de dag misschien alleen nog maar toe om het kinderbedje te verplaatsen…

Een algemeen aanvaarde sociale positie

Ook hier geldt weer dat deze ‘kwaliteit’ van de man, als we het zo mogen noemen, de toekomstige familie ten goede zal kunnen komen en een garantie vormt voor voldoende middelen om de familie te onderhouden.

Een krachtige, zekere houding

Niets is minder sexy voor een vrouw dan een man die rood wordt alleen al als de ober zich voor de bestelling tot hem richt. Ook in dit geval vormt de man die zeker van zichzelf is en een krachtig optreden in het dagelijkse leven ten toon spreidt, een garantie voor snelle en doelmatige beslissingen in gevaarsituaties. Je bevindt je nooit in een gevaarsituatie? Dat zeg jij…

Een aangenaam en regelmatig gezicht

Het is niet alleen een esthetische kwestie, niet enkel een kwestie van schoonheid. Een regelmatig gezicht, het liefst nog in combinatie met een goed geproportioneerd lichaam, wordt opgevat als een teken dat de man in kwestie over goede ‘voortplantingsgenen’ beschikt en daarom een waardevolle bijdrage kan leveren in de familie-uitbreiding. Waarom zouden de dieren in de natuur anders zoveel tijd verdoen met verleidingsrituelen waarin ze de mooiste kleuren en de meeste perfecte veren ten toon spreiden?

Een dure en snelle auto

Of een groot huis in een algemeen gerespecteerde omgeving. Een dure auto en een groot huis zeggen iets over de kracht/macht van de eigenaar. Over zijn koopkracht, over zijn sociale positie. Het doet er niet toe dat je vandaag de dag alles op afbetaling of met een hoge hypotheek kunt kopen. Het zegt niet zoveel meer als iemand een Jaguar rijdt, maar toch blijft het zijn aantrekkingskracht op de vrouwen behouden. Heb je wel eens opgemerkt dat de dimensies en de waarde van een automobiel omgekeerd proportioneel zijn aan die van de eigenaar? Zou dat puur toeval zijn?

