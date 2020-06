Ziet zij jou zitten? 5 signalen die het je vertellen

5 signalen die je wegwijs maken in de jungle van de liefde. 5 signalen die je kunnen vertellen of zij je leuk, aantrekkelijk, aardig vindt. Of dat je…

Het is niet gemakkelijk, soms zelfs riskant om de signalen die je van het vrouwelijk schoon ontvangt, te ontraadselen. Want je zou er met je interpretatie wel eens faliekant naast kunnen zitten. Stel je voor dat je denkt dat je bij haar wel een kans hebt (en je gedraagt je als zodanig), maar dan blijkt dat ze niets van je moet weten. Of stel je voor dat je denkt dat ze niets in je ziet en dat je haar maar beter kunt vergeten, terwijl zij al jaren stiekem een oogje op je heeft (een gemiste kans!).

En toch is er, in theorie, een manier om te begrijpen hoe de situatie ervoor staat. Je hoeft alleen maar te weten op welke signalen je moet letten en hoe je ze moet interpreteren. Signalen die soms wat cryptisch of ‘weird’ overkomen (we hebben per slot van rekening met vrouwen te maken!), maar die je eigenlijk zou moeten kennen. Hier is de top 5. onthoud ze goed!

Oogcontact (of beter gezegd… het moment na jullie oogcontact)

Wat doet ze direct nadat jullie blikken elkaar gekruist hebben? Kijkt ze verlegen en probeert ze heel verstolen jou nader op te nemen? Of gaat ze rustig door met wat ze aan het doen was en doet ze alsof er niets aan de hand is. als het eerste het geval is, dan heb je een punt.

Als jullie tegenover elkaar zitten, kijk dan eens in welke richting haar voeten wijzen

Als ze naar jou wijzen, dan is dat een goed teken. Ze staat niet afwijzend tegenover je en zoekt onbewust meer toenadering. Als haar voeten een andere kant op wijzen, dan… heb je niet gescoord 9

Als ze met je praat, houdt ze dan afstand of buigt ze zich met haar lichaam naar je toe?

In het laatste geval, heb je een punt!

Lacht ze naar je?

Nog een punt erbij (verwar dit signaal niet met ‘uitlachen’ – soms is het verschil heel subtiel en niet iedereen weet een (glim)lach goed te interpreteren)

Bloost ze?

Nog een punt voor jou. Helaas (en jammer genoeg voor degene die bloost) betreft het een automatische reactie die maar moeilijk te controleren is en die onmiddellijk de gevoelens van het moment onthult.

Tel al je punten bij elkaar op. Scoor je met het meisje dat je gisteren hebt leren kennen, tenminste 3 van de 5 punten, dan kun je haar bellen voor een afspraakje! (maar voorzichtigheid blijft geboden… het zijn maar indicaties)

