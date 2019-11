Liefde. Val jij op intelligente mensen? Dan hebben wij (misschien) een benaming voor jou!

Een ‘sapiosexual’ is een persoon die zich het meest aangetrokken voelt tot de intelligentie en het denkvermogen van de ander. Kortom, ‘sapiosexual’ vallen op slimme, schrandere mensen, ongeacht hun geslacht of gender.

Het woord ‘sapiosexual’ is een samentrekking van de Latijnse woorden ‘sapio’ en ‘sexualis’. Sapio betekent ‘wijs’ of ‘intelligent’ en ‘sexualis’ heeft betrekking op seksuele voorkeuren. De term ‘sapiosexual’ viel voor het eerst in 1998. Het is (nog) niet opgenomen in Nederlandse woordenboeken maar het woord raakte de afgelopen jaren goed ingeburgerd. Het beschrijft een fenomeen dat zich afzet tegen de hedendaagse maatschappij waarin intieme relaties steeds lichamelijker zouden zijn, en steeds minder diepgang zouden vertonen.

Sapiosexual versus metrosexual

Er wordt wel gezegd dat de ‘sapiosexual’ (sapioseksueel) het tegenovergestelde is van de ‘metrosexual’ (metroseksueel). Voor wie het even niet meer weet: een metroseksueel is een man die geïnteresseerd is in mode en trends, en die meer aandacht dan de gemiddelde man besteedt aan zijn kleding en uiterlijke verzorging. Waar de één (de sapiosexual) het accent legt op het mentale vlak, legt de ander (de metrosexual) het accent op het lichamelijke.

Helemaal tegenovergesteld zijn de fenomenen volgens ons echter niet, want iedereen, mannen en vrouwen, kunnen ‘sapiosexual’ zijn. Bovendien zegt de term ‘sapiosexual’ iets over een kenmerk dat bepalend is voor de aantrekkingskracht tot de ander, terwijl ‘metrosexual’ op de (mans)persoon zelf slaat.

Verder wordt wel betoogd dat ‘sapiosexual’ iets over de seksuele geaardheid zegt. In die zin is er dan sprake van ‘panseksualiteit’ (als je het nog kunt volgen); de aantrekkingskracht tot intellect maakt immers geen onderscheid tussen geslacht of gender. Sapioseksuelen kunnen zich dus zowel tot mannen als tot vrouwen aangetrokken voelen als die hen qua denkvermogen inspireren.

Voorzichtigheid geboden

Overigens moet voorzichtig worden omgegaan met de term ‘sapiosexual’ in de zin van seksuele geaardheid. Als je je als ‘sapiosexual’ definieert, zou dat wel eens heel snobistisch kunnen overkomen tegenover diegenen die niet hebben kunnen (of willen) leren. Bovendien is intelligentie niet enkel een kwestie van studietitels en intelligentiequote (IQ). Het is dan ook niet zomaar een term om je mee op de borst te slaan.

Niets nieuws onder de zon

Maar als we ervan uitgaan dat ‘sapiosexual’ enkel en alleen betrekking heeft op een kenmerk dat bepalend is voor de aantrekkingskracht die we voor anderen voelen – zoiets als op gespierde mannen vallen – dan is het fenomeen zo oud als de weg naar Kralingen. Intelligentie heeft altijd al een grote aantrekkingskracht uitgeoefend, alleen al omdat het de overlevingskansen vergroot en het meer zekerheid biedt. Al in de prehistorie was een goed denkvermogen fundamenteel. Het waren de slimmeriken die opvielen in de groep, die de leiding namen, die meer voedsel verzamelden en voor de meeste zekerheid en veiligheid zorgden. Dit waren dan ook de meest geambieerde partners. In die zin is er dus niets nieuws onder de zon.

Gelijkgestelden

Wat wel nieuw is, is dat er tegenwoordig specifieke apps zijn voor ‘sapiosexuals’. Tinder bijvoorbeeld introduceerde ‘Sapio’ voor diegenen die kicken op een goed, diepgaand gesprek. De app is bedoeld om mensen die filosofische, politiek of psychologische gesprekken sexy vinden met elkaar in contact te brengen. Dit soort gesprekken worden dan ook gezien als voorspel. Een diepgaand gesprek wordt een manier van verleiden. In zo’n gesprek zouden de beiden personen elkaar geheel kunnen vinden; met elkaar het bed delen hoeft niet per se deel uit te maken van de intimiteit en verbondenheid die het gevolg is van diepgaande gesprekken, ook al draait het daar in de praktijk vaak wel op uit.

Maar het zijn vooral de gesprekken en de manier van denken van de ander die opwinden en stimuleren. Eindigt men uiteindelijk toch in bed dan is dat op basis van een geestelijke en niet lichamelijke klik. Nieuwe uitdagingen en stimulansen worden gezocht in de brains van de ander en in de uitwisseling van ideeën over diepgaande onderwerpen als de zin van het leven, waarbij de ander als een gelijkgestelde, waardige gesprekspartner wordt beschouwd waarmee men een sterke binding opbouwt. Niet lichamelijke, maar intellectuele en soms ook spirituele intimiteit is voor de ‘sapiosexual’ de hoogste vorm van verbondenheid.

