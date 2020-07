Joseph Levy Escapes Death – Rick Strassman, auteur

Joseph Levy leidt een rustig leven op het platteland van Wheaton, Arizona. Hij is met pensioen na een lange carrière in de psychiatrie, hij leest, schrijft en wandelt in de bergen en heuvels in de buurt van het Native reservation. Zijn rustige leven eindigt echter wanneer een vervanging van een tandkroon problemen veroorzaakt vlak voordat hij een internetdate in Californië ontmoet. Zo begint een jaar van back-to-back nachtmerrie-infecties, een drugs overdosis en twee mislukte relaties. Bij elke stap wordt Levy geconfronteerd met zaken van leven en dood, liefde en haat, geloof en twijfel, vertrouwen en verraad. Bovenal ziet hij wat het betekent om ziek te zijn en gezond te zijn. Hij bidt tot zijn God, vertrouwt op zijn vrienden, onderzoekt zijn dromen en vertrouwt zijn psyche toe aan een nieuwe therapeut.

Joseph Levy Escapes Death is een verhaal van doorzettingsvermogen bij tegenslag. Strassman gebruikt verschillende lenzen om Levy’s leven te bekijken: medisch, psychoanalytisch en religieus – zowel boeddhistisch als joods. Pathos en humor kenmerken het verhaal, terwijl hij ondertussen met verhelderende inzichten ingaat op onderwerpen als de holocaust, cardiovasculaire fysiologie en microbiologie, en joods-christelijke relaties.

