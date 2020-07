Restaurant Meltemi in Rhodos. De echte Griekse keuken. Verse vis en topkwaliteit

Als je een vakantie naar Rhodos geboekt hebt en van de échte Griekse keuken wilt genieten dan moet je de keuken van Meltemi proberen. Meltemi ligt pal aan het strand van Rhodos stad, op het menu staan verse vis en traditionele Griekse gerechten en de kwaliteit is top. Het is één van de meest geliefde restaurants van de locals (en dat zegt altijd alles) en ook van mij.

Het Griekse eiland Rhodos is schitterend. Het heeft een rijke geschiedenis én, ook heel belangrijk, een eenvoudige maar overheerlijke lokale keuken (en interessante wijnen). Eén van de beste restaurants op Rhodos is Meltemi. Het lokaal heeft een eenvoudige uitstraling, een terras met houten tafels en stoelen, de focus ligt geheel op de kwaliteit.

Attanasio is het middelpunt van Meltemi. Hij nam het restaurant jaren geleden van zijn vader over, spreekt vloeiend vijf of zes talen, kiest met passie en kundigheid de beste ingrediënten voor zijn restaurant en maakt het, samen met zijn zwager Savvas, iedere gast naar zijn zin.

Achter het fornuis in de keuken staat een andere Attanasio, de kok, die met een verfrissende bescheidenheid het ene na het andere verrukkelijke gerecht bereidt. Ik ken restaurant Meltemi al meer dan twintig jaar, eet er tijdens vakanties zo ongeveer iedere dag, en altijd weer is het een culinair festijn van verse vis en lokale gerechten.

Als je de Griekse keuken niet kent, kun je je het beste laten leiden door de suggesties van Attanasio en Savvas. Maar ook als je de Griekse keuken wél kent, raad ik je aan om even met Attanasio en Savvas te overleggen. Zij weten precies wat die dag de beste vis is en vertellen je graag meer over de Griekse keuken en de ingrediënten. Zo vertelde Attanasio mij op een avond dat de maan stralend en vol aan de hemel stond dat sommige vissoorten – zoals sardines – bij volle maan niet gevist worden.

Kortom, de menukaart van Meltemi is uitgebreid maar er is meer. Laat ik beginnen met je te vertellen over een delicatesse die NIET op het menu te vinden is. Als verrassing serveerde Attanasio ons op de laatste avond van onze vakantie in Rhodos een exquise beerkreeft (meer bekend onder de Franse naam ‘cigale de mer’), een delicatesse waar wij onder het genot van een Griekse Sauvignon Blanc, andere verrassing van Attanasio, van genoten. Als je een beetje goodwill bij Attanasio hebt, wil hij nog wel eens de delicatessen van het moment – een bijzonder visje, een beerkreeft – voor je klaarmaken.

Vis is, zoals je al begrepen hebt, het sterke punt van Meltemi. Rode mul op de gril, zwaardvis, gefrituurde inktvisringen (buitengewoon goed), tonijn – het is maar een kleine greep uit het rijke assortiment. En verder heb je keuze uit tal van salades (de Meltemi salade met gedroogd fruit is mijn favoriet) en de traditionele Griekse gerechten als moussaka, horta (een wat bittere groentesoort die gekookt wordt geserveerd), saganaki voor wie van volle smaken houdt, dolmades en natuurlijk de overbekende tarama salade (een crème op basis van viskuit, olie en brood) waarvoor velen naar Meltemi komen (Attanasio serveert de witte variant die exclusiever is dan de roze).

Laat je leiden door Attanasio en Savvas en geniet van een koningsmaal met zicht op zee en een verkoelende zeebries op je huid. Je kunt gerust op hun suggesties afgaan zonder angst dat je dit duur komt te staan. Meltemi is niet één van die restaurants waar het geld je uit de zak wordt geklopt. En dat is, naast de excellente kwaliteit, ook de reden waarom gourmands die er eenmaal zijn geweest het restaurant keer op keer weer opzoeken. Mocht je er ook komen, doe Attanasio dan de groeten van Trendystyle :-)

Het restaurant is overigens heel eenvoudig te vinden. Vanaf de haven in het centrum met de kolommen waar de kolos van Rhodos eens zou hebben gestaan, loop je richting het strand. Bij de ingang naar het strand vind je een wit huis waar Meltemi op staat. Daar moet je zijn… – Alessio Cristianini

Restaurant Meltemi is iedere dag open, de keuken sluit om 22.30.

Restaurant To Meltemi

Platia Kountouriotou 8

Rhodos, 85100 – Griekenland

Telefono 2241030480