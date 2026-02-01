Maandhoroscoop februari 2026

Februari, liefdesmaand. Maak er de meest romantische maand van het jaar van, of je nu getrouwd, verliefd of single bent! Lees in je horoscoop voor februari 2026 wat je te wachten staat. Klik op je sterrenbeeld hieronder en ontdek wat de sterren deze maand voor jou in petto hebben. Lees je maandhoroscoop.

Maandhoroscoop

Boogschutter

Februari voelt voor jou als een voorproefje van de lente. Er waait een frisse wind door je leven en die brengt niet alleen nieuwe ideeën, maar ook een sterke behoefte om het thuis gezellig te maken. Opruimen, herschikken en plannen maken geven je rust en overzicht. Je energie is warm en uitnodigend, wat anderen aantrekt. In de liefde straal je enthousiasme uit. Heb je een partner, dan geniet je intens van samenzijn en kleine rituelen. Valentijnsdag werpt zijn schaduw vooruit; het gaat om aandacht en oprechte verbinding. Singles zijn nieuwsgierig en staan open voor ontmoetingen, maar doen er goed aan de druk van ‘de perfecte dag’ los te laten. Cupido werkt deze maand liever op onverwachte momenten. Richt je ook op persoonlijke groei en inspiratie: een nieuw idee of verlangen dat nu ontstaat, kan later dit jaar uitgroeien tot iets groots.

Kreeft

Februari nodigt je uit om bewuster te leven en beter te luisteren naar je gevoel. Je intuïtie is sterk en helpt je om situaties en mensen snel aan te voelen. In de liefde kan Cupido verrassend tevoorschijn komen, soms op momenten waarop je er niet op rekent. Laat je hart spreken, maar blijf trouw aan je eigen tempo. Valentijnsdag draait voor jou niet om spektakel, maar om oprechte aandacht en veiligheid. Heb je een relatie, dan groeit de band door eerlijke gesprekken en kleine gebaren. Singles doen er goed aan niet alles meteen te willen vastleggen; eerst voelen, dan kiezen. Ook op andere vlakken brengt februari verdieping. Je maakt bewustere keuzes en durft grenzen aan te geven. Terwijl de winter richting voorjaar gaat, merk je dat jij innerlijk al ruimte maakt voor iets nieuws en hoopvols.

Leeuw

Deze maand mag jij jezelf weer voluit laten zien. Februari vraagt je om te stralen, zonder jezelf kleiner te maken. Je charisma is sterk en werkt aanstekelijk, zowel in sociale situaties als op het werk. In de liefde voel je je speels en creatief. Valentijnsdag is voor jou een kans om het leven te vieren, met of zonder partner. Heb je iemand naast je, dan brengt aandacht en humor jullie dichter bij elkaar. Singles oogsten vanzelf bewonderende blikken; durf daarvan te genieten zonder verwachtingen. Cupido daagt je uit om plezier en ontspanning toe te laten. Ook op persoonlijk vlak groei je door vertrouwen uit te stralen. Door het leven niet te zwaar te nemen, ontstaat er ruimte voor spontaniteit. Februari herinnert je eraan dat zelfliefde de basis is voor alles wat bloeit.

Maagd

Februari vraagt je om bewust gas terug te nemen. Je agenda kan vol zijn en je hoofd soms overvol, maar juist nu is het belangrijk om ruimte te creëren. Tijd voor jezelf is geen luxe, maar noodzaak. In de liefde helpt ontspanning om meer verbinding te voelen. Valentijnsdag hoeft niet perfect te zijn; het gaat om de intentie. Verwen jezelf of iemand anders op jouw eigen, rustige manier. Heb je een relatie, dan versterken kleine momenten van aandacht jullie band. Singles ontdekken dat een open houding onverwachte ontmoetingen kan brengen. Cupido gaat deze maand te werk via gesprekken en gedeelde interesses. Ook buiten de liefde brengt februari inzichten. Door los te laten wat moet en te focussen op wat goed voelt, ontstaat er rust. Die rust vormt de voedingsbodem voor een frisse, hoopvolle start richting het voorjaar.

Ram

Februari zet je aan tot actie, maar vraagt ook om bewustzijn. Je voelt je sterk en anderen voelen dat. In relaties is het belangrijk dat je je wensen duidelijk uitspreekt, zonder te forceren. Valentijnsdag is voor jou een moment om initiatief te nemen, op jouw eigen manier. Heb je een partner, dan helpt eerlijkheid om dichter bij elkaar te komen. Singles worden uitgedaagd om een stap te zetten, ook als dat spannend voelt. Cupido beloont moed, maar vraagt ook om respect voor grenzen. Daarnaast is dit een maand waarin je opnieuw naar je doelen kijkt. Wat wil je echt? Door trouw te blijven aan jezelf, trek je situaties aan die bij je passen. De energie van februari voelt als een aanloop naar iets nieuws; gebruik die om richting te bepalen.

Schorpioen

Februari zet je in de schijnwerpers. Je uitstraling is intens en magnetisch, en dat blijft niet onopgemerkt. In de liefde kan dit voor verdieping zorgen, maar ook voor misverstanden als verwachtingen niet duidelijk zijn. Valentijnsdag vraagt om eerlijkheid en nuance. Heb je een partner, dan helpt open communicatie om jaloezie of onzekerheid te voorkomen. Singles trekken veel aandacht, maar doen er goed aan zorgvuldig te kiezen. Cupido daagt je uit om niet te spelen met gevoelens, maar bewust te gaan voor die klik. Ook op persoonlijk vlak is dit een spannende maand. Je krijgt inzicht in wat je wilt loslaten en waar je meer ruimte voor wilt maken. Door je energie gericht te gebruiken, kun je veel bereiken. Februari helpt je om balans te vinden tussen verplichtingen, passie en rust.

Steenbok

Deze maand nodigt je uit om je hart verder te openen. Je bent gewend om verantwoordelijkheid te nemen, maar februari herinnert je eraan dat genieten net zo belangrijk is. In de liefde mag het allemaal wat minder goed, minder snel, minder netjes. Valentijnsdag is een mooie gelegenheid om aandacht te geven aan verbinding, zonder grote verwachtingen. Heb je een partner, dan bloeit jullie relatie op door tijd en aanwezigheid. Singles doen er goed aan het tempo te verlagen; wat rustig groeit, blijkt vaak duurzaam. Cupido werkt bij jou niet met toeters en bellen, maar ga stilletjes en vastberaden te werk. Ook op andere gebieden merk je dat het verstandig is de pas in te houden. Door bewust te kiezen voor wat jou voedt, ontstaat er ruimte voor vernieuwing. De eerste tekenen van het voorjaar laten zien dat ook jij langzaam mag loskomen uit de wintermodus.

Stier

Februari voelt warm en hoopvol. Je staat open voor de mooie dingen van het leven. In de liefde is Cupido je goedgezind, maar vraagt hij ook om balans. Valentijnsdag kan romantisch zijn, zolang je met beide benen op de grond blijft. Heb je een partner, dan verdiept jullie band door samen te genieten van kleine dingen. Singles stralen rust en aantrekkingskracht uit, wat ongedwongen ontmoetingen oplevert. Ook buiten de liefde is dit een fijne maand. Je voelt je creatief en gemotiveerd om plannen te maken voor de komende tijd. Door aandacht te schenken aan je werk, vrienden en familie, blijft alles in harmonie. Februari herinnert je eraan dat groei begint bij vertrouwen en geduld.

Tweelingen

Voor jou draait februari om nuance en openheid. Je weet goed wat je wilt, maar deze maand ontdek je dat flexibiliteit je verder brengt. In de liefde mag je je verwachtingen iets loslaten en de lat wat lager leggen, voor je partner maar ook voor jezelf. Valentijnsdag hoeft niet perfect te zijn om betekenisvol te voelen. Heb je een relatie, dan zorgen gesprekken voor verdieping. Singles doen er goed aan niet te snel te oordelen; Cupido verrast je juist als je buiten je comfortzone komt. Ook mentaal is dit een actieve maand. Ideeën borrelen op en vragen om structuur. Door goed te focussen en prioriteiten te stellen, kun je veel bereiken. Februari helpt je om balans te vinden tussen denken en voelen, en zo ruimte te maken voor nieuwe inspiratie.

Vissen

Februari verloopt rustig en intuïtief voor jou. Je voelt je meer in balans en laat dingen makkelijker gebeuren. In de liefde ben je gevoelig en ontvankelijk. Valentijnsdag kan je verrassen, vooral als je zonder verwachtingen erin stapt. Heb je een partner, dan verdiept de verbinding door creativiteit en aandacht. Singles ontdekken dat een open houding onverwachte ontmoetingen mogelijk maakt. Cupido werkt bij jou via gevoel en timing. Ook persoonlijk is dit een maand van reflectie. Je voelt dat de winter zijn einde nadert en maakt innerlijk ruimte voor vernieuwing. Door te vertrouwen op je intuïtie, zet je stappen die goed voelen, ook al zijn ze klein.

Waterman

Februari schept duidelijkheid en wijst je de weg. Wat lang onder de oppervlakte bleef, kan nu zichtbaar worden. In de liefde vraagt dit om eerlijkheid. Valentijnsdag kan een kantelpunt zijn, vooral als je durft te zeggen wat je voelt. Heb je een relatie, dan kan openheid zorgen voor hernieuwde verbinding. Singles zien ineens iemand in een ander licht. Cupido nodigt je uit om verder te kijken dan het bekende. Ook op persoonlijk vlak maak je keuzes die passen bij wie je nu bent. Door trouw te blijven aan jezelf, ontstaat er rust. Februari helpt je om los te laten wat niet meer klopt en ruimte te maken voor groei.

Weegschaal

Deze maand draait om balans tussen geven en ontvangen. In de liefde word je uitgenodigd om te investeren, maar ook goed voor jezelf te zorgen. Valentijnsdag hoeft geen druk of opwindend moment te zijn; het gaat om aandacht en waardering. Heb je een partner, dan versterken kleine gebaren jullie band. Singles doen er goed aan de focus te verleggen naar zelfliefde. Cupido werkt het beste wanneer jij ontspannen bent en goed in je vel zit. Ook buiten de liefde brengt februari harmonie, zolang je keuzes maakt die echt bij je passen. De verfrissende energie van deze maand helpt je om met vertrouwen vooruit te kijken, richting een lichter seizoen, in alle opzichten.