Maandhoroscoop. Horoscoop augustus 2022

Horoscoop

Augustus. Zwoele zomermaand. Nog even luieren, nog even de batterijen opladen, nog even focussen op het hier en nu. Om straks fris aan het nieuwe seizoen te beginnen. Maak er een fantastische maand van. Lees snel je horoscoop voor augustus 2022 en ontdek wat jou te wachten staat.

Boogschutter

De hele wereld lacht je toe. Het is alsof je de zon voor het eerst ziet. Eindelijk lijkt er deze maand een einde te komen aan een lange periode van spanning en problemen. Deze heerlijke zomermaand werpt je harde werk vruchten af. Nu is het alleen nog van belang dat je ervan geniet. Leun achterover in je luie stoel, verwen jezelf met een kleurige cocktail en geniet van de natuur.

Concentreer je deze maand vooral op je eigen gevoelens en niet op de die van anderen. Zoek geen bevestiging in je partner of andere mensen om je heen, maar wees blij met jezelf!

TIP: blijf de financiën in de gaten houden.

LIEFDE: zoek je geluk niet in je partner maar in jezelf.

Kreeft

Deze maand zou je je wel eens kunnen vervelen. Je hebt soms het idee dat elke dag er hetzelfde uitziet, dat het altijd het oude liedje is. Alleen jij kunt daarin verandering brengen. Zoek actief de mensen op, trek erop uit, maak uitjes, doe nieuwe dingen, verander van route. Elke verandering, hoe klein ook, zorgt voor frisse lucht. Verwacht verder niet teveel van de mensen om je heen en laat je niet overhalen om ze in vertrouwen te nemen. Een ongewone ontmoeting zou de sleur wel eens kunnen doorbreken.

In de liefde gaat het je deze maand voor de wind. Laat het je heerlijk aanleunen maar speel niet met vuur. Respecteer de gevoelens van je partner of mogelijke liefdeskandidaten.

TIP: ga deze maand voor een nieuwe look.

LIEFDE: zet jaloerse gevoelens van je af.

Leeuw

Zon, zee, strand. Deze maand doe je niets liever dan dagdromen. Je hebt zin in romantische dineetjes, in maneschijn en de liefde. Weet je zeker dat je je niet wilt verbergen achter deze roze bril? Een onrustig gevoel kan de romantiek af en toe lelijk verstoren. Ga bij jezelf te rade wat er aan de hand is en maak van deze augustusmaand gebruik om de problemen voor eens en voor altijd uit de weg te ruimen.

Wees niet bang om bij jezelf naar binnen te kijken, wees eerlijk tegen over jezelf, bekijk jezelf met een kritische glimlach en met genegenheid. Niemand is perfect. Waar het om gaat, is dat je je best doet.

TIP: vertrouw op je eigen gezond verstand.

LIEFDE: wees niet bang om in een/je relatie te investeren.

Maagd

Deze maand kun je af en toe door pessimistische gevoelens overvallen worden. Je hebt de neiging om je druk te maken om de financiën en om de toekomst. Zie je spoken of is het echt tijd om verandering in de situatie te brengen? Vraag het jezelf eens af en bedenk wat voor stappen je zou kunnen nemen om orde op zaken te stellen. Laat je niet uit het veld slaan door de wereldsituatie en mening van anderen. Trek je plan maar vergeet niet om af en toe je zorgen van je af te zetten. Een geliefde hobby kan je daarbij helpen.

In de liefde heb je de neiging om de dingen tegen elkaar af te wegen. Maar lang niet altijd gaat het in de liefde om geven en nemen. Als je dat eenmaal inziet, wordt alles gemakkelijker.

TIP: werk aan je sociale contacten.

LIEFDE: ga voor passie!

Ram

De rustige en (hopelijk) zonovergoten augustusmaand is voor jou een moment van balans opmaken. Als het ritme van het dagelijks leven op een lager pitje komt te liggen, dit jaar meer dan ooit, gaan jouw hersentjes werken om plannen te maken voor het komende seizoen. Alles goed en wel, maar zorg er wel voor dat je aan je welverdiende rust toekomt. Verzet je gedachten door in actie te komen. Maai het gras, trek de natuur in of geef je huis een welverdiende schoonmaakbeurt waar je het afgelopen voorjaar (misschien) niet aan toe gekomen bent. Je zult zien hoeveel voldoening je uit deze eenvoudige dingen kunt scheppen.

Laat de liefde deze maand maar eens gewoon op zijn beloop gaan. Denk er niet teveel over na, maar voel en beleef het.

TIP: laat je aan tafel niet al teveel gaan.

LIEFDE: om lief te hebben, moet je eerst van jezelf houden.

Schorpioen

Een onverwachte gebeurtenis kan je deze maand plotseling uit je evenwicht halen, maar flexibel als je bent, pik je de draad snel weer op. Je doet er echter goed aan om de nodige maatregelen te nemen om te voorkomen dat je in dezelfde situatie verzeild raakt. Verder kun je een energieke en positieve maand verwachten. Je zit vol plannen en ideeën en sleept de mensen om je heen in je enthousiasme mee.

Cupido zou je deze maand wel eens met een van zijn legendarische pijlen kunnen raken. Geniet van deze onverwachte zomerliefde maar wacht nog even met het maken van toekomstplannen.

TIP: luister goed naar wat anderen je vertellen.

LIEFDE: verwar een plotselinge verliefdheid niet met liefde.

Steenbok

Het zou wel eens een heel sensuele maand kunnen worden. Zet de dagelijkse zorgen en problemen even van je af en geef je over aan de liefde. Je zou wel eens ongekend romantische en passionele momenten tegemoet kunnen zien. Neem het leven even niet zo serieus, verg wat minder van jezelf en geniet van het hier en nu. Zorg er wel voor dat je er in je werk niet de kantjes vanaf loopt en houd belangrijke zaken goed voor ogen. Een goede balans tussen werk en privé is ook in deze zomermaand belangrijk.

Ook je gezondheid verdient de nodige aandacht. Trek de buitenlucht in, beweeg, doe nieuwe energie op, kom terug bij jezelf.

TIP: wees lief voor jezelf.

LIEFDE: ga ervoor!

Stier

Het wordt een enerverende maand met veel nieuwe en spannende dingen. Terwijl iedereen achterover leunt in een strand- of tuinstoel, sta jij op scherp. Het is een maand voor veranderingen en je borrelt over van de ideeën. Trek een plan en ga aan het werk. Laat je niet afremmen door omstanders en vervolg je eigen weg. Wees op je hoede met zakelijke contacten en vraag je van tevoren goed af of jij en de andere partij op één lijn zitten om misverstanden te voorkomen.

In de liefde ben je onweerstaanbaar. Met je energetische houding trek je de mensen aan. Je doet er goed aan je ogen open te houden. Je zou wel eens een heel speciaal persoon tegen kunnen komen.

TIP: doe niets tegen beter weten in.

LIEFDE: verschuil je niet achter je drukke leventje.

Tweelingen

Het is zomer, maar het lijkt erop dat jij ook deze augustusmaand nog moeite hebt om tot rust te komen. Er blijft je iets dwars zitten en het lukt je niet om dat gevoel van je af te zetten. Je zou er goed aan doen om een kleine ‘denkpauze’ in te lassen. Neem de dagen deze maand zoals ze komen en stel beslissingen uit, tenzij ze onmiddellijke actie vereisen. Trek je niet terug in je schulp maar stel je open voor de mensen en de dingen om je heen.

Stel je in de liefde wat vrijer op. Geef je partner ruimte om te ontplooien. Jullie relatie zal zich er enkel door verdiepen. Singles doen er goed aan niet te veel op anderen te focussen.

TIP: geef niet te snel toe aan de wensen van anderen, maar luister vooral naar jezelf.

LIEFDE: niemand is perfect.

Vissen

Vertrouw niet blindelings op de woorden van anderen, maar vraag je altijd af wat de bedoeling erachter is. Wees kritisch bij het maken van nieuwe vrienden en kennissen en zorg ervoor dat je niet direct het achterste van je tong laat zien. Nieuwe vriendschappen en liefdes zullen alleen opbloeien als je daar de nodige tijd voor neemt. Laat de dingen deze maand op zijn beloop gaan, heb geen haast en neem even afstand van alles om weer helemaal tot jezelf te komen.

Onthoud dat jij al alles in je hebt. Zoek de dingen daarom in de eerste plaats in jezelf, en niet in anderen.

TIP: verruil die chatsessies eens voor een goed boek.

LIEFDE: die gaat deze maand vooral door de maag!

Waterman

Deze maand zit je goed in je vel. Je voelt je sterk en zeker van jezelf. Wees daarom jezelf. Doe je niet anders voor dan je bent. Dat is nergens voor nodig. Je positieve uitstraling zorgt ervoor dat de mensen graag in je gezelschap vertoeven. Het is het ideale moment om intieme vrienden op te zoeken en je gedachten met ze te delen. Luister verder goed naar je instinct, leg je intuïtie niet het zwijgen op.

In de liefde zal je deze maand misschien wat compromissen moeten sluiten, en dat is prima zolang je jezelf kunt zijn. Singles hebben deze maand baat bij een assertieve opstelling.

TIP: pas op dat je niemand voor het hoofd stoot.

LIEFDE: het is een kwestie van geven en nemen.

Weegschaal

Je hebt af en toe het idee dat de mensen om je heen geen begrip voor jouw situatie kunnen opbrengen, maar dat is niet altijd waar. Bedenk je wel dat veranderingen uiteindelijk uit jezelf zullen moeten komen en niet van buitenaf. Stroop je mouwen daarom op en maak van deze augustusmaand een productieve maand op het persoonlijke vlak. Zoek je vrienden op, leg nieuwe contacten, voorzover de wereldsituatie dat toelaat, en haal het maximale uit deze zomermaand.

Laat je in de liefde leiden door je hart en niet door je verstand. Laat je meevoeren door stroom. Wie weet waar die je naar toe voert!

TIP: maak van een mug geen olifant.

LIEFDE: zet die twijfels deze maand even opzij. Komt tijd, komt raad.

In samenwerking met TRENDYSTYLE.NET