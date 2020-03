April, lentemaand, en tevens één van de meest bizarre maanden ever die ons te wachten staat. Nooit was de toekomst een groter vraagteken. Grote veranderingen zijn opkomst, maar veranderingen kunnen ook goede dingen brengen. Laten we Einstein er maar weer eens op loslaten:

Let’s not pretend that things will change if we keep doing the same things. A crisis can be a real blessing to any person, to any nation. For all crises bring progress. Creativity is born from anguish, just like the day is born form the dark night. It’s in crisis that inventiveness is born, as well as discoveries made and big strategies. He who overcomes crisis, overcomes himself, without getting overcome.

Ga de uitdaging aan! Lees je horoscoop, maak er het beste van en vergeet niet om de dag te plukken.

Klik hier voor jouw jaarhoroscoop 2020