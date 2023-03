Maandhoroscoop voor april 2023

Maandhoroscoop

April, lentemaand, bloesemmaand. Deze maand belooft veel goeds. Haal het onderste uit de kan. Lees in je horoscoop voor april 2023 wat je te wachten staat. Klik op jouw sterrenbeeld voor je maandhoroscoop.

Boogschutter

Deze lentemaand staat voor jou in het teken van de liefde. Cupido schiet zijn pijlen maar al te graag op je af. Je zou maar eens zo maar verliefd kunnen worden, misschien stort je wel in een avontuurtje maar meestal gaat de liefde snel weer over.

Je vertrouwen in de mensen om je heen zou deze maand zwaar op de proef kunnen worden gesteld. Een goede vriend of vriendin kan je hevig teleurstellen.

Op je werk kun je vooral in de eerste helft van de maand moeite hebben je te concentreren. In de tweede helft van de maand kom je in rustiger vaarwater, maar let op: stel je begrijpend op anders kan het wel eens op ruzie uitdraaien.

Kreeft

Het is tijd om de kleine strubbelingen die zich in een belangrijke relatie voordoen uit de weg te ruimen. Zet je trots en koppigheid opzij en span je in om de relatie weer in goede banen te leiden. Het zal vooral van jou afhangen of jullie daarin zullen slagen of niet. Probeer jullie relatie levendig te houden en zorg ervoor dat de verveling niet de overhand krijgt.

De tweede helft van deze maand komt er meer leven in de brouwerij en kun je onverwacht op een oude bekende stuiten. Neem de situatie in de hand en vraag je eerlijk af of het zin heeft om de draad met deze persoon weer op te pakken.

Leeuw

Wapen je deze maand met de nodige dosis geduld en energie. Je zult meerdere obstakels moeten overwinnen. Gebruik je verstand en laat je niet meeslepen door je emoties, ook niet als het hartskwestie betreft. De liefde is soms grillig en wreed en er kan een moment komen waarop je er maar beter een punt achter kunt zetten. Besluit je met je partner verder te gaan, investeer dan in je relatie en de passie zal weer opbloeien.

Ook singles doen er goed aan om eventuele liefdeskandidaten maar ook zichzelf kritisch onder de loep te nemen.

Op je werk kan je te maken krijgen met een plotselinge verandering. Stel je flexibel op.

Maagd

Je hebt deze maand de neiging om je in jezelf op te sluiten. Je onderhoudt oppervlakkige contacten met de mensen om je heen en geeft ze geen toegang tot je hart of gedachten. Zorg ervoor dat je je niet teveel in jezelf terugtrekt en dwing jezelf om mee te doen aan feestelijkheden en sociale gebeurtenissen.

Ben je verliefd, verloofd of getrouwd stel dan je hart open voor je partner. Alleen dan zul je je gebruikelijke optimisme weer terugvinden.

Singles doen er goed aan om wat meer uitnodigingen te accepteren. Zoek de mensen op want anders zou je je wel eens de partner van je leven mis kunnen lopen.

Ram

Deze lentemaand heeft nostalgische gevoelens voor jou in petto. Je hebt de neiging in het verleden te leven en weg te dromen bij de herinnering aan een oude liefde. Laat je niet meesleuren door deze nostalgische mood maar geniet van het moment. Wees jezelf en neem je verantwoordelijkheden op je op. Negeer de alarmbellen die in je hoofd gaan rinkelen als je een verleidelijk aanbod krijgt niet. Overweeg elke beslissing goed, ook de beslissingen die er nu eenmaal in de liefde genomen moeten worden.

Verliefde, verloofde of getrouwde Rammen zouden wel eens met een belangrijke verandering kunnen worden geconfronteerd. Singles: wees realistisch!

Schorpioen

Oude angsten die je dacht overwonnen te hebben, kunnen de kop opsteken. Maar als je er goed over nadenkt, zul je zien dat er geen enkele reden voor bestaat. Reken er voor eens en voor altijd mee af. In de liefde gaat het je deze maand goed. Organiseer iets leuks voor jezelf en je partner en vind de passie uit jullie eerste dagen samen terug.

Vooral de tweede helft van deze maand is positief. Je bent energiek en op je werk zul je heel wat succesjes boeken. Singles zijn deze maand onweerstaanbaar en kunnen op vooral veel aandacht rekenen.

Steenbok

Als de zon aan kracht wint, ga jij ook steeds beter in je vel zitten. De afgelopen maanden hebben hun tol geëist. Nu is het tijd om aan jezelf te denken. Ga de stad in en steek jezelf in het nieuw. Ga wandelen en maak tijd om te genieten van de lente. Langzaam maar zeker voel je dat je weer helemaal tot leven komt en schud je dat deprimerende achtergrondgevoel waar de winter voor heeft gezorgd, van je af. Wees deze maand extra lief voor jezelf en sta jezelf toe om te rusten of langzamer aan te doen.

De liefde bloeit in deze periode op en singles kunnen zich verheugen op heel wat aandacht van aanbidders en potentiële liefdeskandidaten.

Stier

Je kunt een enerverende maand met de nodige ‘ups and downs’ verwachten. Een kleine teleurstelling zou je even van slag kunnen brengen maar je hebt jezelf al snel weer in de hand. Besteed deze maand extra aandacht aan je uiterlijk. Ga voor een nieuwe look en bereid je voor op de zomer die langzaam maar zeker in zicht komt.

Verliefde, verloofde of getrouwde Steenbokken kunnen deze maand rekenen op een onverwacht moment van vlammende passie. Singles zouden zich aangetrokken kunnen voelen tot een persoon die onverwacht in hun leven is verschenen. Breek je hoofd niet over het hoe en wat. Komt tijd, komt raad.

Tweelingen

Deze maand zou je je wel eens onrustig kunnen voelen. Je hebt de neiging om van de ene stemming in de andere te vallen. In het begin zullen de mensen om je heen proberen je tegemoet te komen, maar als het langer duurt, zullen ze zich al snel weer op hun eigen dingen concentreren. Geef je niet over aan je wispelturige buien maar probeer de cirkel te doorbreken. Onderneem iets nieuws, ga erop uit, boek een reisje. Het is zonde om deze lentemaand kniezend door te brengen. Vergeet niet de nodige aandacht aan je partner te geven. Een goede raad voor singles: glimlach wat meer. Je weet maar nooit wie je tegenkomt!

Vissen

De afgelopen maand heb je een beetje gekwakkeld, maar daar komt deze lentemaand verandering in. Verzorg jezelf goed, eet gezond, zorg voor een goede nachtrust en je voel je als herboren. Zet schuldgevoelens over je werk of tegenover de mensen om je heen opzij en leef je eigen leven. Neem het heft in handen en stel moeilijke beslissingen niet langer uit. Verander van baan als je het niet meer naar je zin hebt (of neem het in ieder geval in overweging), verander de inrichting in je huis. Maak een stevige wandeling en laat de wind alle muizenissen in je hoofd verjagen. Benader het leven positief en je zult de vruchten ervan plukken, op je werk en in de liefde.

Waterman

Er staat je een positieve en energieke maand te wachten. Je beschikt over een flinke dosis energie en stort je met enthousiasme in nieuwe dingen. Het is een perfect moment om iets aan je huis te doen of om een nieuwe hobby te beginnen. Deze maand staat in het teken van verandering.

Ook in je relatie zullen zich kleine verschuivingen kunnen voordoen. Dingen die je vroeger aan je partner overliet, neem je nu ter hand. Je zelfvertrouwen neemt toe en dat heeft zijn invloed op de relatie met de mensen om je heen. Ook singles stralen zekerheid en vertrouwen in de toekomst uit. Dat zal niet onopgemerkt blijven.

Weegschaal

Het is tijd om de bloemetjes buiten te zetten. De laatste tijd heb je je met hart en ziel aan je sociale verplichtingen en werk gewijd. Maar de boog kan niet altijd gespannen staan. Gooi de remmen deze maand los en schud die schuldgevoelens van je af. Geniet van de ontwakende natuur, feest tot in de kleinste uurtjes door, doe iets geks. Heb lak aan wat anderen van je denken en haal het onderste uit de kan. Het zal je onweerstaanbaar en sexy maken. Laat je niet uit je evenwicht brengen door een onverwachte aankondiging van een (ex-)vriend of (ex-)vriendin maar leef je eigen leven.

