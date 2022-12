Maandhoroscoop voor januari 2023

Maandhoroscoop

Januari 2023, de eerste maand van het jaar. Maak een goede start, met frisse moed en optimisme. Lees in je horoscoop voor januari 2023 wat je te wachten staat. Klik op je sterrenbeeld hieronder en ontdek wat de sterren deze maand voor jou in petto hebben. Lees je maandhoroscoop.

Boogschutter

Gelukkig nieuwjaar, Boogschutter! Deze maand komt er een ongekende rust over je. Je hebt genoeg van alle buitensporigheden van de afgelopen maanden en geniet van de huiselijke sfeer. Het liefst breng je de avonden op de bank door. Je partner zou zich er wel eens over kunnen verbazen, maar zal zich al gauw aanpassen. Houd ook op je werk de pas in en begin deze maand niet aan nieuwe, gewaagde projecten. Maak liever tijd vrij voor jezelf en je hobby’s. Een beetje ruimte en rust om je heen zouden je wel eens interessante nieuwe ideeën en inzichten kunnen opleveren.

Ook singles verlaten deze maand (tijdelijk) het jagerspad en zullen juist door hun zachtmoedige houding de aandacht van aanbidders trekken.

Kreeft

Gelukkig nieuwjaar, Kreeft! Jij zou wel eens een bruisend begin van het nieuwe jaar tegemoet kunnen zien. Je hebt enorm veel zin in want er staan spannende dingen op het programma. Eindelijk komt er beweging in een project waar je het afgelopen jaar al aan begonnen bent.

De eerste maand staat in het teken van optimisme en je weet de prettige, feelgood-sfeer van de feesten lang vast te houden. Je staat open voor nieuwe relaties en stort je graag in nieuwe avonturen. Alles gaat goed, zolang je je hoofd erbij houdt, en voor ogen houdt dat verliefdheid niet hetzelfde is als liefde.

Boogschutters met een partner moeten oppassen dat ze hun partner niet teveel onder druk zetten.

Singles zijn deze maand buitengewoon populair. Maak van deze positie geen misbruik en blijf eerlijk, ook in de liefde.

Leeuw

Gelukkig nieuwjaar, Leeuw! In deze maand zou zich wel eens een grote verandering kunnen voordoen die beslissend is voor het verdere verloop van je leven. In het begin kan deze verandering je van je stuk brengen, maar je zult je er al snel aan aanpassen. Pak de dingen creatief aan en ga niet bij de pakken neerzitten. Met een positieve houding kom je het verst. Uiteindelijk zul je versteld staan van de resultaten.

Je hebt de neiging de steun van je partner of de mensen om je heen af te wijzen, maar in dit geval kun je die beter aannemen. Sommige dingen in het leven kun je nu eenmaal niet alleen af. Dat heeft niets met zwakte te maken. Op de juiste momenten hulp inroepen is een teken van intelligentie.

Onderschat de waarde van je relatie met je familie niet. Wees echter op je hoede voor een jaloerse collega of vriendin. Niet iedereen is te vertrouwen.

Maagd

Gelukkig nieuwjaar, Maagd! Je ziet het nieuwe jaar met gemengde gevoelens tegemoet. Aan de ene kant heb je zin om je schouders eronder te zetten, aan de andere kant voel je de behoefte om je terug te trekken, misschien wel in jezelf op te sluiten. Geef niet toe aan de neiging om te vluchten of de dingen uit de weg te gaan. Je verwart deze neiging met behoefte aan stilte en rust. Met vluchten los je niets op. Met stilte en een goed gesprek met jezelf wel.

Alleen met een actieve en optimistische houding zul je moeilijkheden overwinnen en zul je dit nieuwe jaar direct de juiste weg inslaan.

Houd je partner op de hoogte van je ontwikkelingen zodat deze je stap voor stap kan volgen.

Singles zullen vooral in nieuwe, onbekende omgevingen goed moeten uitkijken naar die mogelijke levenspartner.

Ram

Gelukkig nieuwjaar, Ram! Januari zou al met al nog wel eens een drukke maand kunnen worden. Vrienden, collega’s en kennissen vertoeven graag in jouw gezelschap en je zult maar weinig tijd voor jezelf hebben.

Een onverwachte ontmoeting of het zien van een foto van een bepaald persoon online kunnen je plotseling doen verlangen naar het verleden. Nostalgisch zijn is prima, maar pas op voor spijtgevoelens.

Er kunnen zich wat strubbelingen in de relatie met je partner voordoen die je tot overdenkingen zullen moeten aanzetten. Singles oefenen deze maand een onweerstaanbare aantrekkingskracht op het andere geslacht uit maar doen er goed aan hun aanbidders niet tegen elkaar uit te spelen. Je zou wel eens met lege handen kunnen komen te staan. Op het werk ga je als een trein. Kan een collega je niet bijhouden, zorg er dan voor dat je tempo niet verslapt, maar houd hem of haar op de hoogte van de ontwikkelingen.

Schorpioen

Gelukkig nieuwjaar, Schorpioen! Het is alsof je langzaam maar zeker uit een diep dal omhoog kruipt. Alsof je ontwaakt uit een diepe winterslaap (ook al is het nog midwinter). De wereld neemt langzaam maar zeker weer vorm aan en krijgt kleur. En jij begint langzaam maar zeker je plaats in deze wereld te vinden.

Vertrouw op jezelf in plaats van op anderen. Neem het heft in eigen handen. Alleen als jij je eigen weg voelt, zul je komen waar je wezen wilt. Verlies je doel niet uit het oog, maar vergeet niet om op weg ernaar te genieten van de dingen (en mensen) die je tegenkomt.

Voel je niet verplicht om nieuwe kennissen of vrienden direct je hele levensloop te vertellen. Er zijn dingen die alleen jou aangaan. Verdedig je privacy, ook tegenover je partner.

Singles doen er goed aan in het begin de nodige afstand te bewaren.

Steenbok

Gelukkig nieuwjaar, Steenbok! Voor het eerst na lange tijd voel je je rustig en sereen. Je mag dan niet helemaal tevreden zijn met de resultaten die je het afgelopen jaar hebt geboekt, het is al een hele stap verder dat je inziet dat niet alle gebeurtenissen binnen jouw macht liggen. Niet altijd lopen de dingen zoals jij dat graag ziet, en het getuigt van flexibiliteit om dit te accepteren. Al met al zie je de toekomst met een zeker vertrouwen tegemoet.

Je staat open voor nieuwe dingen, bent relaxed, creatief en brengt zonder enige moeite grote veranderingen (verbeteringen) in je leven aan. Houd er wel rekening mee dat niet iedereen om je heen je zo snel zal kunnen volgen. Vooral je partner heeft deze maand moeite om je bij te houden. Doe af en toe wat water bij de wijn en houd niet star vast aan je (vele) principes. Dit laatste geldt vooral voor singles. Zet je vooroordelen opzij en er gaat een wereld voor je open.

Stier

Gelukkig nieuwjaar, Stier! Deze maand kan je je soms wat onrustig en geïrriteerd voelen. Je hebt de neiging om met anderen in discussie te gaan maar eigenlijk zou je er goed aan doen om je mond te houden. Tel tot tien voordat je iets zegt en drijf de dingen niet op de spits. Je zou deze maand wel eens niet de bijval kunnen krijgen waar je gewoonlijk op kan rekenen. Dat betekent niet dat je het zomaar met de anderen eens moet zijn. Maar soms is het gewoon beter je gedachten en ideeën voor je te houden.

Dat neemt niet weg dat je er altijd goed aan doet om je eigen weg te volgen. Je hoeft daar alleen niet altijd ruchtbaarheid aan te geven.

Ook singles doen er goed aan om op hun hoede te zijn. Je mag dan behept zijn met een buitengewone dosis charme, niet op iedereen heeft die dezelfde uitwerking.

Tegen het einde van de maand wordt het allemaal wat gemakkelijker en kun je vooral op je werk opvallende succesjes boeken.

Tweelingen

Gelukkig nieuwjaar, Tweelingen! Het nieuwe jaar zou wel eens een beetje moeizaam op gang kunnen komen. Je voelt een zekere weerstand en hebt geen zin het oude, vertrouwde ritme weer op te pakken. Vraag je eens af of je echt niet toe bent aan een drastische verandering. Je zou kunnen beginnen met kleine wijzigingen in je dagelijkse levenspatroon. Nieuwe dingen, nieuwe activiteiten brengen de energie en het enthousiasme weer terug, ook al zijn veranderingen en nieuwe dingen niet je specialiteit.

Probeer je horizon te verwijden, probeer eens echt naar anderen te luisteren en volg eens een goedbedoelde raad op. Wees niet bang om na te denken, om dingen onder ogen te zien, om vragen te beantwoorden. Het is er een goed moment, sterker nog, een goede maand voor.

Vissen

Gelukkig nieuwjaar, Vissen! Na de drukke feestdagen keert de rust in je leven. Een rust die door jou deze maand misschien wel als saai wordt ervaren. Levendig als je bent, ben je altijd op zoek naar actie en spanning. Soms ga je zo snel dat de mensen om je heen je niet meer bij kunnen houden. Dat je daarbij ook nog eens vaak op twee gedachten hinkt maakt het er niet gemakkelijker op. Probeer deze maand de stilte en rust eens actief op te zoeken. Je zult bemerken dat echte stilte zo saai nog niet is en zou wel eens tot interessante inzichten kunnen komen.

Het is tijd om een stap terug te doen uit die flitsende stroomversnelling waarin je verzeild bent geraakt, en om je geliefden eens extra aandacht te schenken. Vooral je partner mag wel wat extra verwend worden. Focus je niet alleen op je eigen positie, problemen en beslommeringen maar leef je in de situatie van anderen.

Waterman

Gelukkig nieuwjaar, Waterman! De afgelopen maanden heb je veel nagedacht en gepiekerd. Twijfels en angsten blijven de kop opsteken en je ziet het nieuwe jaar dan ook met de nodige reserves tegemoet. Probeer sombere gedachten van je af te zetten, gooi de remmen los en laat je gaan. Je zult zien dat het leven er veel gemakkelijker op wordt. Vertrouw op jezelf, en minder op anderen. Geloof in jezelf, stel je minder afhankelijk op, zoek niet steeds de bevestiging in anderen en onderneem actie. Sta open voor veranderingen en wees niet bang om fouten te maken. Fouten zijn menselijk en je leert ervan.

Als het je lukt om angsten en twijfels dit maand ook maar een beetje los te laten, zou het wel eens een heel goede eerste maand van het jaar kunnen worden. Neem je eigen beslissingen, ook in de liefde, luister naar je hart, en niet naar de mensen om je heen.

Weegschaal

Gelukkig nieuwjaar, Weegschaal! Je begint het jaar met frisse moed. De januarimaand, gewoonlijk niet jouw favoriet, ziet er veelbelovend voor je uit. Met nieuwe energie begin je aan nieuwe dingen en het lukt je zelfs om je aan je goede voornemens te houden. Je knoopt nieuwe relaties aan en beleeft intense en passionele momenten. Een klein voorval kan je even uit je evenwicht brengen maar uiteindelijk zul je het antwoord op de vragen die het oproept, bij jezelf moeten vinden. Laat je leiden door de gebeurtenissen, laat je niet afschrikken door kleine obstakels en zoek vooral het gezelschap van lieve, waardevolle mensen op.

Een goede raad voor singles: laat je niet op het verkeerde been zetten door uiterlijkheden.

In samenwerking met TRENDYSTYLE.NET