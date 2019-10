Macho gedrag? Ken je grens!

Wil je succes hebben bij de meisjes en/of in het sociale leven in het algemeen, werp dan even een blik op de lijst hieronder: een ‘not-to-do-list’ voor de macho’s…

Macho gedrag is uit! Definitief! Gelukkig maar, zullen sommigen verzuchten. Anderen vinden misschien dat het geen kwaad kan om af en toe een beetje stoer te doen. Wil je vasthouden aan die ‘macho-stijl’ dan moet je dat maar doen. De wereld is mooi omdat we zo verschillend zijn, als je je grenzen maar kent..

Wil je succes hebben bij de meisjes en/of in het sociale leven in het algemeen, werp dan even een blik op de lijst hieronder: een ‘not-to-do-list’ voor de macho’s van de 21ste eeuw. Zoiets als, een beetje macho is oké, maar pas je wel een beetje aan.

1. Zonnebril af na zonsondergang

Als de zon al uren onder is of in een donkere discotheek of in een of ander lokaal à la mode… Is ‘not-to-do’. Zet hem maar snel af. Hetzelfde geldt voor petjes. Af doen als de zon onder is!

2. ‘Baby’ zeg je (misschien) tegen je zusje

Zeg het niet tegen een meisje dat je net hebt leren kennen en dat uit pure beleefdheid op je openingszin heeft geantwoord.

3. Dikke uitlaatpijpen à la Formule 1 en mega-spoilers op auto’s met 75 pk…

No comment.

4. Muziek in de auto

Dwing de mensen in de wijde omtrek niet om met je mee te luisteren naar de UMPH-UMPH-UMPH-muziek die je op z’n allerhardst in de auto hebt aanstaan terwijl je met moeite je auto parkeert (ja, inderdaad, die mega spoiler beneemt je het zicht)

5. Dat bierflesje altijd en eeuwig in de hand, de andere hand in je broekzak

Denk je nu echt dat je zo minder onzeker overkomt?

6. Schreeuw niet of stoot geen dierlijke geluiden uit als je ’s nachts dronken uit de pub komt.

Eén blik en men weet al hoe het er met je voorstaat, het is niet nodig dat je nog meer elementen aandraagt.

7. Sigaretten

Sigaretten (waarom denkt men toch dat roken stoer is?) doof je in een asbak. Gooi ze niet op straat of erger nog, op de vloer van het lokaal waar je te gast bent. Ook Humprey Bogart gebruikte een asbak (en als je niet weet wie dat is, dan heb je als charmeur nog een lange weg te gaan!).

8. De bedoeling van een stoep is dat je erover loopt

Het is niet de bedoeling dat je er bivakkeert. Als je het leuk of ‘stoer’ vindt om de mensen die langskomen te dwingen om over de straat te lopen…wacht dan tot er een andere macho langs komt… Iemand die nog stoerder is dan jij… Een van die echte macho’s…. Respect hebben voor anderen is geen zwakheid, integendeel.

9. En tot slot een ‘to-do’: wees altijd en overal jezelf

Verberg je niet achter een masker omdat je je onzeker voelt. Probeer dat ‘macho-masker’ maar eens voor een dagje af te zetten. Je zult zien dat niemand je, als je je aardig en respectvol opstelt, zal bijten…

ADVERSUS