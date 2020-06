Haarexperts adviseren: bereid je haar voor op de zon

Dat je je huid op de zon moet voorbereiden, weet tegenwoordig iedereen. Maar dat het verstandig is om ook je haar klaar te maken voor de zon, is nog een kreet in de woestijn. Toch adviseren de haarexperts om juist voor aanvang van de vakantie extra aandacht te besteden aan je haar. Gezond haar zal minder snel van de zon, zee en zout te lijden hebben, dan haar dat op zich al broos, droog en slecht doorvoed is.

Natuurlijk hebben veel mannen (in tegenstelling tot het andere geslacht) er geen probleem mee om aan het einde van de vakantie rigoureus de schaar in hun haar te zetten zodat het er weer netjes uitziet.

Korte kapsels zijn doorgaans gemakkelijk te onderhouden. Maar heb je een krullenbos (met neiging tot pluizen) of draag je je haar even wat langer, dan is het belangrijk dat je het goed verzorgt.

Een bezoek aan een ervaren kapper is eigenlijk het beste begin van een goede verzorging. Gewoonlijk kan de kapper snel een analyse van je haar en hoofdhuid maken. Er bestaan tegenwoordig specifieke kuren die niet alleen vanuit esthetisch oogpunt werken maar die ook de structuur van je haar kunnen verbeteren of herstellen. Denk hierbij aan kuren op basis van oliën (voor de hoofdhuid), keratine (bouwsteen van het haar) of collageen. Met speciale en gerichte aandacht voor je haar kun je de kwaliteit ervan aanzienlijk verbeteren. Verzorg je je haar daarnaast thuis regelmatig met een masker dat geschikt is voor jouw haartype. Je zult er versteld van staan hoeveel gezonder het eruit zal zien.

Ook tijdens de zon- en zeevakantie heeft je haar speciale aandacht nodig. Maar eigenlijk wil je dan dat het niet al teveel tijd kost. Daarom is het van belang dat je je wapent met een geschikte en praktische ‘zomer haarkit’. Ideaal gezien bestaat deze kit uit een beschermend product, een shampoo en een balsem of crème.

Vooral het beschermende product is belangrijk. Nog steeds geldt de regel dat de producten die je bij de kapper aanschaft, in het algemeen het beste van kwaliteit zijn. De kappers van vandaag de dag zijn er in de regel gebrand op om kwalitatief goede producten in hun assortiment op te nemen. Wil je het helemaal goed doen, dan ga je voor een haarproduct dat je haar niet alleen beschermt maar dat het ook van binnen uit herstructureert. Na een duik in de zee of het zwembad, spoel je je haar uit en breng je het beschermende product opnieuw aan.

Om het jezelf tijdens de vakantie extra gemakkelijk te maken, kun je een shower-shampoo kiezen die zowel je haar als je huid verzorgt. Ook hier geldt weer dat je wel voor kwaliteit moet gaan. Spoel de shampoo (met zand en zout) grondig uit en breng een voedende crème of balsem aan die je haar na de langdurige blootstelling aan de zon herstructureert. Er bestaan maskers die speciaal voor zon- en zeevakanties zijn ontwikkeld.

Eenmaal thuis is het misschien alweer tijd voor een bezoekje aan de kapper om het model er weer scherp in te laten knippen. Maar aan kwaliteit zal je haar, als je het goed verzorgd hebt, niet veel hebben hoeven inboeten. Laat dit nu eens een zomer worden waarin je de rekening van zon, zout en chloor niet gepresenteerd krijgt…

ADVERSUS