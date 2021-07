Droge hielen en hielkloven? Dit doe je ertegen!

Gladde hielen wil iedereen maar je krijgt ze niet cadeau. Onze voeten hebben het elke dag zwaar te verduren. Wil je ze toonbaar houden dan moet je er tijd in stoppen en ze goed verzorgen. Maar laten we eerst eens kijken wat de oorzaken van droge hielen en hielkloven zijn.

Wat zijn de oorzaken van droge hielen en hielkloven?

De oorzaak van droge hielen en hielkloven is niet eenduidig. Er zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Zo kan excessieve eeltvorming wijzen op een vitaminegebrek (met name van vitamine B). Verder zijn er bepaalde ziektes en aandoeningen (eczeem, psoriasis en medische condities als diabetes mellitus) die eeltvorming en het uitdrogen van je hielen kunnen bevorderen. Droge hielen vallen ook in het rijtje van de verouderingsverschijnselen. Naarmate we ouder worden, wordt onze huid droger en minder elastisch. Overgewicht kan door de extra druk op je voeten ook een oorzaak zijn. Er verder zijn er externe factoren zoals je schoenen. Als die te groot of te klein zijn kan er door de druk of wrijving eelt ontstaan. Ook sandalen kunnen je voeten doen uitdrogen.

Waarom krijgen we vooral in de zomer met droge hielen of kloofvorming te maken?

Dat heeft vooral een mechanische oorzaak. In de winter dragen we veelal dichte schoenen maar in de zomer veranderen we van gewoonte. We dragen open schoenen en onze voeten komen vaker in direct contact met externe oppervlakken. We hebben te maken met een mechanische vorm van hyperkeratose die aan het einde van de zomer spontaan weer verdwijnt.

Wat kun je doen om eelt en droge voeten te vermijden?

Allereerst is het belangrijk dat je in kaart brengt wat de oorzaak van jouw droge hielen is. Vervolgens ga je die oorzaak te lijf, bijvoorbeeld door vitaminetekorten aan te vullen (vitamine B, zink maar ook omega-3-vetzuren) of van schoenen te veranderen. Verder is het natuurlijk altijd van belang om je voeten dagelijks goed te verzorgen met verzachtende crèmes op basis van vaseline of glycerine. Veel voetencrèmes bevatten tegenwoordig ook ureum waardoor de huid diep gehydrateerd wordt en de beschermende barrière wordt versterkt.

Vermijd agressieve behandelingen met rasp of eeltmesjes. Laat dat aan de pedicure over. Wat je wel thuis kunt doen, is: scrubben. Scrub je voeten met bicarbonaat en een beetje water (mechanische scrub) of met producten op basis van bijvoorbeeld alfahydroxyzuren, ook wel bekend als AHA (chemische peeling). Verder is het beter om (uitdrogende) zeep te vermijden. Gebruik niet-alkalische reinigingsmiddelen, bij voorkeur op basis van natuurlijke oliën.

Praktische tips en natuurlijke middeltjes tegen droge hielen en voetkloven

1. Verwen je voeten met een voetenbadje met 3 grote eetlepels bicarbonaat (soda).

2. Scrub je voeten met bicarbonaat en water (3 delen bicarbonaat, 1 deel water).

3. Vertroetel je voeten één keer per week met een masker op basis van paraffine (au bain marie smelten – je vriendin of vrouw weet er wel raad mee! – en met een kwast op je voeten aanbrengen en een kwartier laten intrekken).

4. Gebruik puimsteen in plaats van een scherpe rasp of eeltmesjes.

5. Zijn je voeten verkleurd door het buitenleven, voeg dan het sap van een halve citroen aan een warm voetenbadje toe en behandel je voeten daarna met puimsteen.

