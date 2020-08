Welgeteld twee (!) Italiaanse modehuizen hebben tijdens de afgelopen Milan Fashion Uomo hun nieuwste modecollectie voor zomer 2021 aan het publiek geshowd. De andere modemerken hielden het bij een digitale presentatie. Eén van de twee modeshows was die van Etro, een merk dat bekend staat om zijn etnische prints en fantasieën. Ook voor volgend jaar zomer stond de collectie er weer bol van. De outfits waren weer schitterend. Maar wat ons óók opviel, waren twee modellen met stoppelbaarden! Gaan stoppelbaarden en ringbaarden weer terugkomen in de mode? Gaan we ze misschien voor herfst winter 2020 al zien? Dat zal onder meer ook van JOU afhangen!

Met de stoppelbaardjes en ringbaardjes op de catwalk van Etro voor zomer 2021 leek het alsof we teruggingen in de tijd, terug naar de tijd voordat de hipster de wereld veroverde (om toen weer als sneeuw voor de zon te verdwijnen). We waren bijna vergeten hoe stoer zo’n korte stoppelbaard kan zijn. Stoer, mannelijk en verzorgd maar zonder de maniakale precisie van de hipsterbaard.

De combinatie met een klassiek kapsel – korte zijkanten, korte achterkant en een wat langere bovenlengte – is tijdloos en staat iedereen goed. Je kunt ook – volgens de haartrends voor herfst winter 2020 2021 – voor een langere haarlengte gaan. Ga voor een haarsnit die op één lengte is geknipt, maak een niet al te nette zijscheiding en laat die baard een paar dagen staan. Supercool! Gelijk mee beginnen. Bekijk de foto’s op deze pagina maar eens.

