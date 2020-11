De hair stylisten backstage bij de modeshows roepen het al jaren: de haarlengtes voor de heren worden langer. Dat geldt ook voor de kapels voor herfst winter 2020 2021. Langzaam maar zeker begint deze tendens door te sijpelen naar de straat. Je hoeft geen zanger van een rockband te zijn om met haar tot ver in je nek door het leven te gaan. Bekijk deze kapselfoto’s maar eens. Een halflange coupe kan zelfs ‘klassiek’ ogen.

Het kapsel op onze foto’s is vrij eenvoudig. Achter in de nek is het haar langer; de lokken rond het gezicht zijn korter. Bovenop je hoofd kun je lange lagen laten knippen zodat er meer beweging in je haar zit.

Deze haarsnit biedt qua styling ontzettend veel mogelijkheden. Je kunt je haar in een klein staartje dragen, maar je kunt ook met haarstyling producten aan de slag gaan. Laat er een mat product op los en modelleer je haar met je vingers. Of ga voor een wet gel. Ook hier kun je weer alle kanten op. Je kunt de gel alleen bij de haarwortels aanbrengen, of juist alleen in de haarpunten. Kortom, laat je creativiteit gaan!

Het enige probleem waar je bij dit kapsel tegenaan kunt lopen, is je haar langer laten groeien. Sommige heren hebben handig gebruikt gemaakt van de afgelopen Covid-sluiting van de kapsalon om door de kritieke fase heen te komen. Gewoon je haar even niet laten knippen, is nog altijd het beste om in korte tijd een flinke bos haar te kweken. Zit jij nog in de ‘groeifase’, dan is ons advies dus: gewoon even doorzetten!

