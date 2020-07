De kapseltrends voor zomer 2020 staan in het teken van wet looks. Als het kwik stijgt, is zo’n wet look kapsel supercool.

De afgelopen seizoenen hebben we qua haarstyling veel met matte haarproducten gewerkt. We stylden ons haar op die manier dat het product onzichtbaar was. Muds en waxen werden gebruikt om het haar te modelleren maar het product mocht je niet op het haar zien liggen. Voor zomer 2020 laten de kapseltrends een ander beeld zien.

Wet looks kapsels zijn terug in de mode. Hét product om je haar zo’n ‘ik-heb-net-gezwommen’-look mee te geven, is natuurlijk gel. Voor kort haar gebruik je een light gel, voor langer haar mag je een sterker product gebruiken. Voorwaarde is wel dat je haar aaibaar blijft en dat het beweegt in de wind. Gebruik dus niet een gel die keihard wordt.

Qua haarstyling kun je alle kanten op. Heb je sluik of steil haar dan kun je je haar strak om je hoofd stylen maar je kunt er ook beweging aan geven en je haar met je vingers (en met de föhn) een bepaalde kant opduwen.

Heb je krullen gebruik dan een speciaal product dat pluis tegen gaat. Een product op basis van olie verzorgt je krullen en geeft die glanslook.

Ook voor lang haar kun je verschillende kanten op. Je kunt je haar sluik stylen maar je kunt er ook een messy twist aan geven zoals op de kapselfoto hierboven. Experimenteer met verschillende haarproducten. Gebruik geen producten waar alcohol in zit. Het droogt je haar uit, zeker als je de zon in gaat.

ADVERSUS