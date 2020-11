Seizoenswisselingen, strenge diëten, stress, weersomstandigheden, erfelijkheid, je levensstijl of veranderingen daarin. Het kunnen allemaal oorzaken voor haaruitval zijn. Gewoonlijk verliezen we 50 tot 100 haren per dag. Heb je het idee dat je er drastisch meer verliest (ongewone haaruitval) raadpleeg dan je huisarts om de precieze oorzaak te achterhalen. In elk geval kan het nooit kwaad om je haar goed te verzorgen en te voeden. We hebben 8 tips voor je om je haar sneller en mooier te laten groeien.

8x Tips om je haar sneller en mooier laten groeien

#1 Eet verstandig en gezond

Mooi haar komt van binnen uit. Je haar heeft baat bij:

vette vissoorten (zalm, makreel, haring, sardines, forel) voor omega 3-vetzuren die de aanmaak van keratine en de microcirculatie stimuleren;

noten, zaden (lijnzaad!) en gedroogd fruit voor (plantaardige) omega 3-vetzuur;

vlees en zuivel maar vooral ook schaal- en schelpdieren voor zink;

eieren voor ijzer en biotine;

kiwi, boerenkool, spruitjes, broccoli, citrusvruchten en rode paprika’s voor vitamine C.

#2 Vermijd strenge diëten

Strenge diëten (met een tekort aan voedingsstoffen) kunnen tot ongewone haaruitval leiden.

#3 Overweeg een voedingssupplement

Je haar heeft baat bij provitamine B5, biotine, zink, aminozuren en vitamine C. Ook cafeïne zou de hoofdhuid en haargroei stimuleren. Vraag je huisarts of apotheker om advies.

#4 Niet stressen

Stress (kopzorgen!) veroorzaakt een verhoogde productie van adrenaline waardoor (onder meer) een overproductie van melkzuur in de talgklieren ontstaat. Dit kan op den duur tot haaruitval leiden. Heb je langdurige stress, overweeg dan om hulp te zoeken.

#5 Vermijd agressieve haarbehandelingen

Vermijd agressieve (uitbundig schuimende!) shampoos. Behandel je haar met milde haarproducten die geschikt zijn voor jouw haartype.

#6 Haar beschermen tegen de zon

Blootstelling van je haar aan de schadelijke invloed van de zon (in de zomer) kan leiden tot overmatige haaruitval in de herfst. Bescherm je haar met een hoedje of een UV-haarproduct.

#7 Houd je hoofdhuid gezond

Masseer je hoofdhuid tenminste één keer per week met wonderolie (castor olie, ricinus olie). Er bestaan ook speciale scrubs voor de hoofdhuid. Een gezonde hoofdhuid is een gezonde groeiomgeving voor je haar.

#8 Injectables?

Tegenwoordig bestaan er ook injectables op basis van hyaluronzuur, aminozuren, vitamines en koperpeptides die je haar dikker en voller zouden maken.

ADVERSUS