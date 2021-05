Haartrends heren 2021. We schrikken niet meer van grote volumes! Foto: Charlotte Mesman

De haartrends voor de heren hebben de afgelopen jaren grote ontwikkelingen doorgemaakt. We schrikken niet meer van grote volumes. Dat komt omdat we onze eigen haartexturen zijn gaan respecteren. Wie krullen heeft, knipt ze niet meer weg, althans dat is nu al sinds jaar en dag het advies van de top hair stylisten, en dat geldt ook volgens de haartrends voor de heren (maar ook voor de dames) voor lente zomer 2021.

Haartrends heren 2021. We schrikken niet meer van grote volumes! Foto: Charlotte Mesman

Steil haar draagt je steil, krullend haar draagt je in de krul. Sterker nog, helemaal stoer is het als je die krullenbol van je gaat accentueren! Pak een modetijdschrift en je zult enorme volumes zien. De jaren ’70 invloeden in de modetrends doen hier ook een flinke duit in het zakje.

Haartrends heren 2021. We schrikken niet meer van grote volumes! Foto: Charlotte Mesman

Heb je krullen dan kun je voor een conservatief en klassiek kapsel gaan maar je kunt dit geschenk van de natuur ook ‘uitbuiten’ en er iets speciaals van maken door grote volumes te creëren, bijvoorbeeld bovenop of achterop je hoofd.

Haartrends heren 2021. We schrikken niet meer van grote volumes! Foto: Charlotte Mesman

Dit soort effecten kun je verkrijgen door je haar in lagen te laten knippen waardoor het minder zwaar wordt en het sterker gaat krullen. Je kapper zal weten hoe hij of zij het moet aanpakken. Natuurlijk ga je ook voor een lange voorkant die je als pony of lok draagt, want dat is volgens de kapseltrends voor lente zomer 2021 ook een trend.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en bel je kapper voor een afspraak :-)

ADVERSUS