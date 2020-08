In de loop der jaren zijn we steeds meer haarstylingsproducten gaan gebruiken. De actuele haartrends hebben niet alleen betrekking op de haarsnitten – haarlengtes en coupes – maar ook op de manier waarop we ons haar stylen. Gel, mud, wax, droogshampoo. Het zijn allemaal producten die we de afgelopen seizoen voorbij hebben zien komen. Ook voor herfst winter 2020 2021 speelt de haarstyling een belangrijke rol. Tegenwoordig mag je het haarproduct bovendien weer op je haar zien liggen.

Behalve haarstylingsproducten gebruiken we ook zogenaamde ‘prep producten‘ waarmee je de textuur van je haar klaarmaakt voor de styling met een haarstylingsproduct. Een prep product kan een volumizing mousse zijn, of een mousse speciaal voor krullend haar. Het kan ook een zoutspray zijn waardoor je haar stugger wordt.

Heeft je haar eenmaal de juiste structuur dan ga je het stylen met mud, wax, gel enzovoorts. Tot slot kun je je kapsel nog een finishing touch meegeven in de vorm van een haarlak (bijvoorbeeld als je een stoere kuif hebt gemaakt) of een glansspray.

Zoals je ziet, is de haarstyling er de afgelopen jaren niet gemakkelijker op geworden. Maar wel boeiender. Er is één ding waar je op moet letten: dat je je haar en hoofdhuid regelmatig goed reinigt. Al die haarproducten kunnen zich namelijk in je haar opstapelen wat de gezondheid van haar en hoofdhuid niet ten goede komt.

Gebruik je veel haarproducten, dan kan het een goed idee zijn om af en toe een deep cleansing shampoo te gebruiken. Zo’n shampoo is speciaal ontwikkeld om je haar te ontdoen van alle producten. Haar en hoofdhuid worden grondig gereinigd. Behalve haarproducten verwijdert deep cleansing shampoo ook chloor en chemicaliën uit je haar. Het is bovendien een goed remedie tegen vet haar. Vaak laat je haar zich na een deep cleansing shampoobeurt beter stylen. Ook ziet het er weer mooi glanzend uit. Bovendien voelt het heerlijk fris en schoon aan. Gebruik na een deep cleansing shampoo een conditioner om je haar te voeden.

Hoe vaak je een deep cleansing shampoo gebruikt, zal afhangen van je haartype en je haarstylingsroutine. Bedenk wel dat dit soort shampoos in de regel minder verzorgende bestanddelen bevatten dan gewone shampoos.

