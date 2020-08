Haartrends lente zomer 2020. Krullenbollen zijn hot!

De drie heren op de kapselfoto’s hieronder liepen allemaal mee in dezelfde modeshow, namelijk die van Spyder voor lente zomer 2020 in Milaan. En dat was geen toeval! Deze modellen zijn op hun krullen uitgezocht. Volgens de allernieuwste haartrends voor lente zomer 2020 zijn krullen dus echt heel hot.

Heb je van jezelf krullend haar, maar draag je het kort, dan is dit het moment om je haar eens wat langer te laten groeien, en om te kijken wat ervan komt. In het begin kan het zijn dat je haar nog wat pluist, dit omdat je haar moet wennen aan de langere haarlengte. Het is dan van belang om het goed te verzorgen. Krullend haar vraagt sowieso om meer aandacht en verzorging dan steil haar. Maar je hebt dan wel echt wat!

Bekijk de kapselfoto’s hieronder maar eens. De krullen zijn er mooi en goed doorvoed uit. De styling is vrij natuurlijk. Een hydraterend product is natuurlijk een must. Je kunt in plaats van een haarstylingsproduct (dat is een product dat specifiek is ontworpen voor de STYLING van je haar) ook kiezen voor een leave-in-conditioner (een verzorgend product dus). Het onderscheid tussen styling en verzorging is logisch maar het is goed om dit bij de behandeling van je haar goed voor ogen te houden, zeker als je je haar langer laat groeien. Succes met je nieuwe haarcoupe!

ADVERSUS