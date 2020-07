Haartrends man 2020. Dit kapsel is supercool!

Laat je inspireren door deze trendy hair look met veel volume bovenop het hoofd. Deze look is een fantastische variant op de langere haarcoupes die de kapseltrends voor zomer 2020 laten zien.

De kapseltrends voor de heren voor de tweede helft van 2020 laten een interessant beeld zien. De afgelopen seizoenen lag het accent vooral op langere haarcoupes, waarbij we definitief de undercuts en hipster looks achter ons lieten. Op de catwalks voor herfst winter 2020 2021 zagen we daarentegen een terugkeer van de klassiekere en natuurlijke herenkapsels. Geraffineerde golfbewegingen en gestylede lokken geven deze looks een moderne glamour look mee. Maar zover zijn we nog niet. Op dit moment mogen we nog experimenteren met die langere haarcoupes en spannende volumes.

Bekijk de kapselfoto’s op deze pagina maar eens. Deze haarsnit laat zien dat langere haarcoupes niet per se schouderlang haar impliceren. Je kunt ook in de hoogte werken (dit geldt ook voor krullende haarcoupes). Het haar aan de zijkanten en achterkant is dan wat korter. We gaan nu eens niet voor het haar op één lengte maar voor een haarsnit met verschillende haarlengtes.

Voor het stylen van zo’n haarcoupe kun je het beste een droogshampoo gebruiken. Deze ietwat kleverige poeder strooi je op je haar en vervolgens doe je ermee wat je wilt. Het is bovendien een optimaal product als je haar er vaak wat vet uitziet.

De haarcoupe op de foto wordt nog eens geaccentueerd door de haarkleur en highlights. Waag je je hieraan vraag je kapper dan om de highlights zo natuurlijk mogelijk te zetten. Het moet eruit zien als je de hele zomer op de surfplank hebt gestaan (en niet een uurtje in de kapperstoel hebt gezeten). De aanzet mag dus wel wat donkerder zijn.

Wij vinden dit een supercoole haarcoupe, een fantastische variant op de actuele haartrends voor zomer 2020. Wat jij?

