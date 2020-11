Haartrends man winter 2020 2021

Een kapsel kan enorm veel voor je doen. Het kan een heel andere persoon van je maken en bovendien een enorme boost voor je zelfvertrouwen betekenen. Check het allernieuwste kapsel van Nederlands model Ole Dautzenberg voor inspiratie. Dit model liet zijn haar groeien volgens de haartrends voor herfst winter 2020 2021. Het resultaat is supercool!

Van kort naar halflang haar volgens de allernieuwste haartrends voor winter 2020 2021

Ole Dautzenberg ging van gemillimeterd haar naar een klassieke haarsnit naar een supermodern, halflang kapsel. Op de foto’s hierboven zie je hem op de catwalk van Dsquared2 in januari 2020 en vervolgens tijdens de Milan Fashion Week in september 2020.

De allernieuwste hair look van Ole Dautzenberg is in lange lagen geknipt, de oren zijn bedekt en de pony aan de voorkant valt tot net boven de wenkbrauwen. In de nek is het haar nog iets langer (maar zeker geen mullet) en in een lichte krul gestyled. Dit soort coupes zijn op dit moment enorm hip, en vormen een boost voor je uiterlijk.

Bekijk de kapselfoto’s. Misschien iets voor jou? Wel even goed je kapper instrueren want deze coupe vraagt om een ervaren hand.

