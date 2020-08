Niemand vindt het leuk om grijs te worden. En toch is het zo erg nog niet. Integendeel! Grijs haar is één van de hotste haartrends voor winter 2020 2021. Je zou zelfs naar je eerste grijze haar gaan verlangen!

Zit jij ermee dat je grijs wordt? Niet doen! Grijs haar verleent je autoriteit en elegantie. Bovendien is het een super haartrend aan het worden. We zouden zelfs durven zeggen dat het de meest opmerkelijke haartrend voor herfst winter 2020 2021 is. Op de catwalks voor het nieuwe seizoen zagen (veel) meer modellen dan gewoonlijk met grijs haar.

Opvallend was bovendien dat deze modellen hun haar vrij lang dragen. De haartrend voor herfst winter 2020 2021 is dus niet alleen grijzend haar, maar ook langere haarcoupes. We steken onze grijze haren bepaald niet onder stoelen of banken maar accentueren deze interessante haarkleur door ons haar te laten groeien.

De kapsels lopen uiteen. Het hangt van je haartextuur af waar je voor kiest. Heb je vrij steil haar, dan is een lange zijlok met wat langer haar in je nek een goede optie. Heb je krullend haar, dan kun je gaan voor volume bovenop je hoofd. Zo’n kapsel kun je combineren met een korte baard die op z’n beurt best wat grijze haren mag vertonen.

Overigens is grijs haar alleen mooi als het mooi grijs is. Soms wil er nog wel eens een gele gloed overheen liggen. Die kun je neutraliseren met een zilvershampoo. De violette pigmenten heffen de gelige gloed op.

Bekijk de foto’s maar eens en draag je grijze haren met trots. Voor meer foto’s van de modecollectie voor herfst winter 2020 2021 van Neil Barrett, klik hier.

