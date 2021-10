Brainstormen met Floor Kleyne. Over mannen, haarverven en bad ass kapsels

Ben jij van plan om je hele leven hetzelfde haar te hebben of durf jij een bad ass hoofd wel aan? Misschien trekt Floor Kleyne je over de streep.

Over mannen, haartrends winter 2021 2022, haarverven en bad ass kapsels. Foto: Charlotte Mesman

Vandaag brainstormen we met Floor Kleyne, celeb hair stylist en hair obsessed, over mannen en haar. Hoe staan de heren er vandaag de dag tegenover? En welke haartrends voor winter 2021 2022 vindt Floor Kleyne cool? Floor heeft spannende ideeën over en die deelt ze graag met je. Lees verder, maar wees gewaarschuwd: dit interview kan een life-changing impact op je haarstijl hebben!

‘Ik vind al heel lang dat er niet zoveel verschil zou zijn tussen mannen en vrouwen haar. Van oorsprong wordt je geleerd dat je vrouwen altijd heel rond moet knippen en mannen altijd heel vierkant, en dat je vrouwen onderhands moet knippen en mannen bovenhands. Dat vond ik altijd al een gek verschil want dan denk je in regels maar je knipt gewoon mensen. Ik ging altijd heel recalcitrant mijn handen juist bovenhands houden bij vrouwen, want ik dacht dat maakt toch niet uit?’

Over mannen, haartrends winter 2021 2022, haarverven en bad ass kapsels. Foto: Charlotte Mesman

‘Nu zie ik dat het besef dat het allemaal niet echt uitmaakt ook helemaal doordringt in de modewereld – daar gaat het wat vlotter – maar ook in wat mensen willen. Ik merk bijvoorbeeld dat mannen tegenwoordig veel minder moeilijk staan tegenover haarkleuren.’

‘Vroeger had je het daar niet over maar nu gaan ze toch al heel gauw vragen: ‘Zou een kleur bij mij kunnen?‘ Natuurlijk zou dat bij jou kunnen! Ik vind het ook heel grappig dat het ook doorsijpelt in het straatbeeld.’

Misschien heeft iedereen toch een beetje van die bad ass ideeën in z’n hoofd – Floor Kleyne

‘Ik weet niet of veel mannen ook al echt spannende dingen met hun haar doen, maar ze zijn wel echt bezig met vragen als: ‘Waarom zou ik het hele leven hetzelfde haar hebben en niet gewoon kijken of ik ook meer kan?‘ Dus misschien heeft iedereen toch een beetje van die bad ass ideeën in z’n hoofd, en misschien brengen ze die toch een keer in uitvoering.’

Ik vind mullets een soort ultieme vorm van bad ass-schap – Floor Kleyne

Herenkapsels. Het matje is terug. Modeshow: Jieda. Foto Charlotte Mesman

Herenkapsels. Modeshow: Magliano. Foto: Charlotte Mesman

Als we het bad ass hoofden hebben, dan moet ik toch wel heel erg denken aan de show van Tom Ford met al die mullets, al die matjes. Ik vind dat supercool – maar dat is een heel erg persoonlijke smaak – maar ik houd er heel erg van. Ik vind dat die mullets echt wel een soort ultieme vorm van bad ass-schap. Ik vind ze ook heel erg nìet gebonden aan het geslacht, leeftijd of haartextuur.

Over mannen, haartrends winter 2021 2022, haarverven en bad ass kapsels. Foto: Charlotte Mesman

Het haarmatje kan natuurlijk heel extreem zijn maar hij kan ook heel toegankelijk, en prachtig en zacht zijn. Ja, ik vind het een hele leuke look om mee te spelen. Hij is ook heel versatile, met krullen kan het ook heel leuk. Tegen krullen werd voorheen altijd gezegd: ‘Nee dat kan bij jou niet, want dan springt het op.’ Maar so what? Dan gebeurt dat maar.’

Met dank aan Floor Kleyne. www.floorkleyne.com

ADVERSUS