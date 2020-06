Misschien ben je tijdens de afgelopen lockdown-periode gewend geraakt aan een wat langer kapsel dan normaal. Of misschien heb je zin om te experimenteren met een nieuwe haar look. Soms is een kleine verandering al genoeg. Zo zou je de bovenlengte van je kapsel bijvoorbeeld langer kunnen laten.

Uitgangspunt is dus het klassieke herenkapsel met korte zijkanten en een nette, korte achterkant maar de bovenlengte laat je langer groeien. Je kunt het langere haar in een zijlok stylen maar je kunt er ook een flinke dosis gel in doen en er een vrolijke, speelse wetlook mee creƫren die heel goed bij de warme zomermaanden past.

De bakkebaarden mogen wat langer zijn maar moeten er in ieder geval netjes en clean uitzien. Hetzelfde geldt voor de haarlijn. Het haar aan de zijkanten is bovendien zo kort dat het de oren vrijlaat.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor een nieuwe haarlook voor zomer 2020.

