Herenkapsels. Business van voren, lang van achteren. Foto: ADVERSUS

Er zit de laatste jaren enorm veel beweging in de herenkapsels. Gingen we vroeger op de automatische piloot voor de klassieke herencoupe – korte zijkanten, korte achterkant en wat langer bovenop – vandaag de dag hebben de heren keus te over. De haartrends voor herfst winter 2021 2022 vliegen alle kanten op. De hipsters zijn alweer vergeten, de haartrends voor 2022 (!) beloven relaxed, stoere en stoute coupes.

Herenkapsels. Business van voren, lang van achteren. Foto: Charlotte Mesman

Met de terugkeer van de jaren ’80 kwam ook het gehate haarmatje – dat lange, piekerige haar in je nek – weer in beeld. Afschuwelijk, we zijn het met je eens. Maar natuurlijk onderging deze haartrend, net zoals alle trends, de nodige transformatie en inmiddels is-ie geëvolueerd in een ‘langer haar van achteren’-haarstijl die op de werkvloer nog net door de beugel kan.

Herenkapsels. Business van voren, lang van achteren. Foto: Charlotte Mesman

Dus heb je zin in een semi-stout kapsel met pit, dan bieden de haartrends voor 2022 – want daar hebben we het hier al over – je die kans. Laat je haar groeien, ga voor een wat langere bovenkant en wat langere zijkanten dan normaal en maak het geheel af met een lange achterkant.

Herenkapsels. Business van voren, lang van achteren. Foto: Charlotte Mesman

Juist doordat de lengtecontrasten niet heel abrupt zijn, blijft die lange achterkant binnen de perken van het ‘sociaal acceptabele’. Hetzelfde geldt voor je haar aan de voorkant en zijkanten. Het is wat langer maar nog dresscode-proof.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens (op de foto’s een model off-duty na de show van Armani voor zomer 2022) en doe inspiratie op.

ADVERSUS