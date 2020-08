Ja, heren, het matje is terug. En hoe! Tijdens de Milan Fashion Week voor herfst winter 2020 2021 was het echt even schrikken…

Het matje is terug. De jaren ’80 mullet viert hoogtij. De hair stylisten backstage bij de mannenshows roepen het al een tijdje. Het haar in je nek mag tegenwoordig langer zijn. ‘Doe maar lekker (David) Bowie!’ is het advies.

Tja, en dan zie je opeens, backstage bij de modeshow herfst winter 2020 2021 van Jieda, trendy Japans modemerk, een superlange mat. Van die lange slierten in de nek. Wel 15, 20 centimeter lang. Je getrainde mode-oog vindt het maar niks. En dat model maar gabberachtig in de camera kijken. Uitdagende blik, brutale ogen, zogenaamde coole ‘f&*k me’ uitstraling…

Het is bijna teveel van het goede. Als we de modellen, aangekleed en wel, klaar om de catwalk op te gaan, nog even één voor één fotograferen, springt het ‘matjesmodel’ er met kop en schouders bovenuit. Niet qua lengte, maar qua uitstraling en look.

Na de show – applaus, iedereen blij – ontdekken we het ‘geheim’. Het matje was fake! Pijn dat het doet om de hair extensions uit te halen! Het leverde een diabolische plaatje op (zie de eerste foto op deze pagina). En wat betreft die mat… oké, die lange slierten in je nek zijn ordinair, vulgair, en toch heeft het wel wat, zeker als je er een stylish twist aangeeft. Zoals bij Ferragamo. Maar daarover snel meer.

Overigens denken we niet dat we de lange mullet zoals bij Jieda op grote schaal zullen gaan zien. Tijdens de laatste Fashion Weeks voor de mannen in januari 2020 leek het allemaal erg leuk om er met zo’n stout hoofd bij te lopen, maar door de Covid-uitbraak is alles een beetje op de achtergrond geraakt, en staat ons hoofd er niet echt naar. Wat jullie?

