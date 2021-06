Trend alert. Dit zijn de drie coolste herenkapsels voor zomer 2021. Foto: Charlotte Mesman

Op zoek naar een trendy kapsel voor zomer 2021? Laten we het je gemakkelijk maken. De herenkapsels voor het komende seizoen laten drie macro trends zien: 1. mega grote volumes waarin alles om massa en beweging draait, 2. grunge kapsels met een rock twist en 3. cleane crop cuts.

1. Herenkapsels met mega volumes

Kapseltrends heren 2021. Krullenkapsels. Foto: Charlotte Mesman

Heeft je haar ook maar een beetje beweging, doe daar dan iets mee. Laat het groeien en ga dan voor een supercoole hair cut waarin alles om volume draait. Volumineuze kapsels met vooral veel massa bovenop het hoofd (topzware kapsels!) zijn dé trend voor zomer 2021. De mood? Jeugdig, puberaal bijna, maar wel met een elegante twist. Klik hier om meer over deze trend te lezen.

2. Grunge kapsels met een rock twist

Kapseltrends herfst winter man 2020. Halflange krullenkapsels. Modeshow: Magliono. Foto: Charlotte Mesman

Een tweede toptrend vormen de vintage kapsels à la Keith Harrington met wat langere haarlengtes – ook in de nek – en een doorleefde feeling. Deze trend is supertrendy maar het zal volgens de experts nog even duren voordat we dit soort herenkapsels daadwerkelijk op straat gaan zien. Klik hier om er meer over te lezen.

3. Cleane crop cuts met zachte vormen

Kapseltrends zomer 2020. Deze superkorte herenkapsels zijn cool. Modeshow: Emporio Armani. Foto: Mauro Pilotto

Clean, een beetje militair, kort maar met zachtere vormen dan voorheen. De crop cut is de derde haartrend voor de heren voor zomer 2021. Dit kapsel is geschikt voor sportieve heren die van wash & go kapsels houden. Klik hier om er meer over te lezen.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en maak je keuze.

