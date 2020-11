Toegegeven, de Eighties waren een cool tijdperk. Alleen al de muziek! Ook de mode- en kapsel trends waren op z’n zachtst gezegd behoorlijk… hum… uitgesproken. Niet alles was even mooi. Denk maar eens aan de herenkapsels van toen. Die matjes! En laten we juist die ‘nektapijtjes’ weer terug in de haarmode voor winter 2020 2021 gaan zien.

Qua herenkapsels voor herfst winter 2020 2021 maken we ‘gekke’ dingen mee. De haarsnitten worden langer en dat heeft niet met de Covid-epidemie te maken, want deze trend stak zijn kop al voor die tijd op. Deze langere haarlengtes in combinatie met de Eighties invloeden in de mode hebben de hair stylisten mogelijk tot de ‘onmogelijke’ haarsnitten op onze kapselfoto’s aangezet.

Oké, de krullende, lange pony is nog een soort van humor, want de oplettende kijker zal gezien hebben dat het model het T-shirt dat hij showt (zogenaamd) achterstevoren draagt.

Maar die andere twee haarsnitten in Michael Jackson respectievelijk Gullit stijl, daar hebben we toch wel een klein beetje moeite mee. Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je al dan niet inspireren. Want over smaken valt te twisten. En als je iets leuk vindt, dan moet je ervoor gaan!

